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Ντόρα Μακρυγιάννη: Άνοιξε all day καντίνα στη Σχοινούσα (Photos)

13.07.2026 14:27
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Ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της ζωή άνοιξε η Ντόρα Μακρυγιάννη η οποία σε ένα μικρό διάλειμμα από την υποκριτική, εγκαινίασε -μαζί με τους συνεργάτες της- τη δική της all day καντίνα στη Σχοινούσα.

Μιλώντας στο topontiki.gr, η ηθοποιός τόνισε ότι πρόκειται για μια επιθυμία που είχε καιρό, ένα προσωπικό της όνειρο που έγινε πραγματικότητα σε ένα μέρος της Σχοινούσας ειδυλλιακό.

Η ιδέα γεννήθηκε αυθόρμητα -επισημαίνει- σε μια περίοδο που η ίδια αναζητούσε μια ευκαιρία να «αποδράσει» από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και να κάνει κάτι διαφορετικό. Η πρόταση ήρθε από έναν καλό της φίλο, οπότε το «ναι» σε αυτή τη νέα δημιουργική πρόκληση ειπώθηκε αβίαστα και με μεγάλο ενθουσιασμό.

Η Ντόρα Μακρυγιάννη θα βρίσκεται στη Σχοινούσα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμμετέχοντας ενεργά στη λειτουργία του νέου χώρου, κάτι που της επιτρέπει να διαχειριστεί τον χρόνο της και να ανταπεξέλθει και στις υποχρεώσεις της στην υποκριτική η οποία παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά της.

Η ηθοποιός γνωστοποίησε το νέο της επιχειρηματικό βήμα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας στους διαδικτυακούς της φίλους τον λόγο για τον οποίο είχε απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα από τα social media.

«Ανοίξαμε. Μετά από καιρό που εξαφανίστηκα ήρθε η ώρα να σας πω τον λόγο. Το @dry.schinoussa είναι πια ανοιχτό και σας περιμένει» έγραψε μεταξύ άλλων, εκφράζοντας τη χάρά και τη συγκίνησή της για αυτή τη νέα αρχή.

Όπως βλέπουμε και από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ο χώρος συνδυάζει καλοκαιρινή αισθητική, χαλαρή διάθεση και κυκλαδίτικο χαρακτήρα, με τον επισκέπτη να έχει την ευκαιρία να απολαύσει μεταξύ άλλων ξεχωριστά cocktails, ποιοτικό κρασί και γνήσιες τοπικές γεύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς…

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ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 16:30
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