ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτική Γραμματεία με κόντρες και διαλυτικές τάσεις – Προς αποχώρηση οι υποστηρικτές της ΕΛΑΣ, φήμες για παραίτηση Σαπουνά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πτέρυγα, που ήταν επί της ουσίας υπέρ της αναστολής λειτουργίας του κόμματος, προς υποστήριξη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, υποχωρεί μπροστά στη νέα πλειοψηφία, η οποία διαμορφώνεται και επιδιώκει την κάθοδο στις εκλογές, με εκλογή νέας ηγεσίας άμεσα.
Με αυτά τα δεδομένα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, με την τρόικα «Παύλος Πολάκης – Νίκος Παππάς – Ρένα Δούρου» να έχει πάρει τα ηνία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Να σχεδιάσει δηλαδή πώς θα γίνει η εκλογή νέας ηγεσίας – από τα κομματικά όργανα και την κοινοβουλευτική ομάδα – και πώς θα οργανωθεί η παρουσία του από δω και πέρα, αλλά και πώς θα προχωρήσει η εκλογική ετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης που διαμορφώνεται ότι μέχρι και λίγο πριν τις 3, που ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση, κυκλοφορούσαν φήμες ότι παραιτείται και η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, που επέμεινε έως την τελευταία στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να έχει ψηφοδέλτια απέναντι στην ΕΛΑΣ.
Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και η απόφαση της κεντρικής επιτροπής το Σάββατο – σε μία συνεδρίαση που έγινε κόντρα στην εντολή Σαπουνά και αφού συγκεντρώθηκαν υπογραφές από τα μέλη του οργάνου – , για τη διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ εν ζωή, ανατρέπει τα πάντα.
Σε αυτό το κλίμα έρχονται και νέες παραιτήσεις βουλευτών, όπως αυτή του Συμεών Κεδίκογλου, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος το πρωί της Δευτέρας. Ενώ μέσα στην εβδομάδα οι παραιτήσεις ίσως πάρουν μορφή χιονοστιβάδας.
Διαβάστε επίσης
Δολοφονία 20χρονου στο Άργος: Απίστευτη δήλωση του δημάρχου – «Περριτή» η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών, με «προβλήματα συμπεριφοράς» το θύμα
Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά: Υπογράφεται η σύμβαση – Live η ομιλία του πρωθυπουργού
ΠΑΣΟΚ: Δείτε ζωντανά τις 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.