ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτική Γραμματεία με κόντρες και διαλυτικές τάσεις – Προς αποχώρηση οι υποστηρικτές της ΕΛΑΣ, φήμες για παραίτηση Σαπουνά

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πτέρυγα, που ήταν επί της ουσίας υπέρ της αναστολής λειτουργίας του κόμματος, προς υποστήριξη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, υποχωρεί μπροστά στη νέα πλειοψηφία, η οποία διαμορφώνεται και επιδιώκει την κάθοδο στις εκλογές, με εκλογή νέας ηγεσίας άμεσα.

Με αυτά τα δεδομένα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, με την τρόικα «Παύλος Πολάκης – Νίκος Παππάς – Ρένα Δούρου» να έχει πάρει τα ηνία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Να σχεδιάσει δηλαδή πώς θα γίνει η εκλογή νέας ηγεσίας – από τα κομματικά όργανα και την κοινοβουλευτική ομάδα – και πώς θα οργανωθεί η παρουσία του από δω και πέρα, αλλά και πώς θα προχωρήσει η εκλογική ετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης που διαμορφώνεται ότι μέχρι και λίγο πριν τις 3, που ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση, κυκλοφορούσαν φήμες ότι παραιτείται και η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, που επέμεινε έως την τελευταία στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να έχει ψηφοδέλτια απέναντι στην ΕΛΑΣ.

Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και η απόφαση της κεντρικής επιτροπής το Σάββατο – σε μία συνεδρίαση που έγινε κόντρα στην εντολή Σαπουνά και αφού συγκεντρώθηκαν υπογραφές από τα μέλη του οργάνου – , για τη διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ εν ζωή, ανατρέπει τα πάντα.

Σε αυτό το κλίμα έρχονται και νέες παραιτήσεις βουλευτών, όπως αυτή του Συμεών Κεδίκογλου, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος το πρωί της Δευτέρας. Ενώ μέσα στην εβδομάδα οι παραιτήσεις ίσως πάρουν μορφή χιονοστιβάδας.

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