Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά – Μητσοτάκης: «Διορθώνουμε ασθένειες πολλών δεκαετιών» (Photo/Video)

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Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπεγράφη, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, στο Χαϊδάρι.

Το έργο, συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατ. ευρώ, φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά.

Χαιρετίζοντας την υπογραφή της σύμβασης, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρη την Αττική, σημειώνοντας ότι «η εικόνα που αντικρίζουμε είναι εικόνα μίας περιοχής λες και σταμάτησε ο χρόνος, είναι η εικόνας μιας δυτικής Αττικής παρατημένης».

«Όταν ολοκληρωθεί το έργο σε 36 μήνες από σήμερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε την τεράστια ανακούφιση που θα δημιουργήσει», είπε ο πρωθυπουργός. «Είναι προφανές ότι θα υπάρχει προσωρινή αναταραχή, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο», υπογράμμισε.

«Από το 2019 έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα που μετατρέπουν την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο αλλά διορθώνουν ασθένειες πολλών δεκαετιών», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. «Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο», σημείωσε και αναφέρθηκε στην ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και στα μελλοντικά έργα.

«Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου μικροπροσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 χλμ./ώρα σε 47 χλμ./ώρα, ενώ το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως», δήλωσε, πρόσφατα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας

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