Πλεύρης: Θα ξεσκίσουμε τους αναρχικούς που κάνουν επιθέσεις – Είναι αλήτες, καθάρματα, χ@στες, κότες, άχρηστα υποκείμενα

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«Χέστες, κότες, αλήτες, καθάρματα και άχρηστους» χαρακτήρισε ο Θάνος Πλεύρης τους αναρχικούς, όπως τους χαρακτήρισε, που κάνουν επιθέσεις και γράφουν συνθήματα σε σπίτια πολιτικών, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «θα τους ξεσκίσουμε».

Μιλώντας στο ERTnews αποκάλεσε «αληταριά» αυτούς που επιτέθηκαν στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη, λέγοντας ακόμη ότι «είναι χέστες και κότες αυτοί οι αναρχικοί εγκληματίες με κορωνίδα τον Κουφοντίνα. Ήξερε να σηκώνει όπλο και να σκοτώνει αλλά τον θυμάστε πριν από 2 χρόνια που έκανε απεργία πείνας που θα πέθαινε. Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν θα έκανε πίσω, σαν κοτούλα σταμάτησε. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι».

Ανέφερε ακόμη ότι τέτοιοι τύποι είναι άχρηστοι, βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι που επιτίθενται σε μια γυναίκα, και, όπως είπε, δεν τους φοβόμαστε και «θα τους ξεσκίσουμε, δεν πρόκειται να σταθούν όρθιοι».

«Η τρομοκρατία συνδέεται με την άκρα αριστερά»

Υποστήριξε επίσης ότι «στο 80% της μεταπολίτευσης η τρομοκρατία συνδέεται με την άκρα αριστερά και κατά βάση με τον ιδεολογικό χώρο που είναι πλησίον του αναρχισμού και της αντεξουσιαστικής ιδεολογίας», παραδέχτηκε πάνως ότι «υπήρχε και τρομοκρατία από την άκρα δεξιά».

«Η μήτρα των τρομοκρατικών οργανώσεων ήταν η “17 Νοέμβρη”. Από εκεί βγήκαν ΕΛΑΣ, Πυρήνες κ.α. Η φυσιογνωμία τους έχει ιδεολογικό πρόσημο» είπε ακόμη.

«Για να καταλάβετε τι γκασμάδες είναι, πήγε στα Χανιά η κοπέλα που συνελήφθη για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και οι ίδιοι έρχονται και προδίδονται με τα συνθήματα που έγραψαν στη Βολουδάκη» δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης

Τι είπε για τη Marfin

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin, ο υπουργός υποστήριξε ότι πρόκειται για μία από τις δυσκολότερες υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι Αρχές. Όπως είπε, η πρόοδος της τεχνολογίας επέτρεψε τη συλλογή και αξιολόγηση νέων στοιχείων, τα οποία πλέον θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ακόμη ότι, κατά την άποψή του, όποιος εκτοξεύει μολότοφ σε κλειστό χώρο όπου βρίσκονται άνθρωποι ενεργεί με ενδεχόμενο δόλο, καθώς αποδέχεται το ενδεχόμενο να προκληθεί θάνατος.

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