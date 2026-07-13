Μοτοσικλέτα: Γιατί ο προστατευτικός εξοπλισμός είναι απαραίτητος το καλοκαίρι

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Υπάρχουν σοβαροί λόγοι που ο προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να φοριέται το καλοκαίρι και δεν είναι μόνο αυτοί που φαντάζεσαι

Πολλοί αναβάτες μοτοσικλετών και scooter έχουν την κακή συνήθεια να κάνουν «εκπτώσεις» στον προστατευτικό εξοπλισμό όταν αρχίζουν οι ζέστες, με τη δικαιολογία ότι είναι ανυπόφορο λόγω των θερμοκρασιών.

Η εικόνα ενός αναβάτη με σαγιονάρες, βερμούδα και κοντομάνικο παραμένει συνηθισμένη στους ελληνικούς δρόμους τους καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιλογή όχι μόνο αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού σε περίπτωση πτώσης, αλλά εκθέτει τον οργανισμό σε μια σειρά από πρόσθετους κινδύνους που συχνά υποτιμώνται.

Εκτός λοιπόν του ότι οι «στραβές» στον δρόμο δεν γνωρίζουν εποχικότητα και μπορούν να συμβούν και κατά την θερινή περίοδο, στην πραγματικότητα, ο προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να φοριέται το καλοκαίρι, ακριβώς γιατί –όσο και αν ακούγεται παράδοξο- προφυλάσσει τον αναβάτη από την ζέστη και τον ήλιο.

Ο σύγχρονος καλοκαιρινός εξοπλισμός μοτοσικλέτας / scooter έχει σχεδιαστεί ειδικά για θερμά κλίματα. Χρησιμοποιεί διάτρητα υφάσματα, μεγάλες επιφάνειες αερισμού και ελαφριά υλικά που επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί χωρίς να θυσιάζεται η προστασία.

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