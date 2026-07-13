search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 14:01
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.07.2026 11:50

Μοτοσικλέτα: Γιατί ο προστατευτικός εξοπλισμός είναι απαραίτητος το καλοκαίρι

13.07.2026 11:50
imperioame-motorcycles-8227939_1920
credit: pixabay

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Υπάρχουν σοβαροί λόγοι που ο προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να φοριέται το καλοκαίρι και δεν είναι μόνο αυτοί που φαντάζεσαι

Πολλοί αναβάτες μοτοσικλετών και scooter έχουν την κακή συνήθεια να κάνουν «εκπτώσεις» στον προστατευτικό εξοπλισμό όταν αρχίζουν οι ζέστες, με τη δικαιολογία ότι είναι ανυπόφορο λόγω των θερμοκρασιών.

Η εικόνα ενός αναβάτη με σαγιονάρες, βερμούδα και κοντομάνικο παραμένει συνηθισμένη στους ελληνικούς δρόμους τους καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιλογή όχι μόνο αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού σε περίπτωση πτώσης, αλλά εκθέτει τον οργανισμό σε μια σειρά από πρόσθετους κινδύνους που συχνά υποτιμώνται.

Εκτός λοιπόν του ότι οι «στραβές» στον δρόμο δεν γνωρίζουν εποχικότητα και μπορούν να συμβούν και κατά την θερινή περίοδο, στην πραγματικότητα, ο προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να φοριέται το καλοκαίρι, ακριβώς γιατί –όσο και αν ακούγεται παράδοξο- προφυλάσσει τον αναβάτη από την ζέστη και τον ήλιο.

Ο σύγχρονος καλοκαιρινός εξοπλισμός μοτοσικλέτας / scooter έχει σχεδιαστεί ειδικά για θερμά κλίματα. Χρησιμοποιεί διάτρητα υφάσματα, μεγάλες επιφάνειες αερισμού και ελαφριά υλικά που επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί χωρίς να θυσιάζεται η προστασία.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Δοκιμή Suzuki e Vitara 4WD: Πολύ πιο «Vitara» απ’ όσο φαντάζεστε

Η Opel GSE Formula E Team και η Sparco ενώνουν τις δυνάμεις τους ενόψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E (photos)

PAROS BEACH HOOPS: Η Peugeot στηρίζει πρωτοβουλίες που αφήνουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kafsonas-evropi-4 (2)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στοιχεία σοκ: Πάνω από 2.700 θάνατοι συνδέονται με τους πρόσφατους καύσωνες σε Αγγλία και Ουαλία

mega_logo
MEDIA

MEGA: Ετοιμάζει σειρά εμπνευσμένη από την παράδοση της Καρπάθου και την Κανακαρά

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Ψεύδεται χωρίς συστολή για τα F-35, στήνει έναν «ΣΥΡΙΖΑ 2»

allwyn-1
ADVERTORIAL

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη μουσική βραδιά των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes στο Release Athens Festival; (vid.) – Οι λαμπερές παρουσίες που εντόπισε ο φακός

argos-apologia-astynomikwn-sto-nafplio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δολοφονία 20χρονου στο Άργος: Απίστευτη δήλωση του δημάρχου – «Περριτή» η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών, με «προβλήματα συμπεριφοράς» το θύμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

al-thany-nisi
ΕΛΛΑΔΑ

Το χαμένο στοίχημα του πρώην εμίρη του Κατάρ Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι -  Πώς η επένδυση-μαμούθ στην Οξυά «βούλιαξε» σε δικαστήρια και γραφειοκρατία

germany_paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι πέντε μεγαλύτερες απογοητεύσεις της διοργάνωσης

kalpi-ekloges-121-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ενισχύεται το... δίπολο ΝΔ - ΕΛΑΣ, υποχωρούν ΠΑΣΟΚ, Καρυστιανού, ενισχύεται ο Σαμαράς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 13:59
kafsonas-evropi-4 (2)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στοιχεία σοκ: Πάνω από 2.700 θάνατοι συνδέονται με τους πρόσφατους καύσωνες σε Αγγλία και Ουαλία

mega_logo
MEDIA

MEGA: Ετοιμάζει σειρά εμπνευσμένη από την παράδοση της Καρπάθου και την Κανακαρά

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Ψεύδεται χωρίς συστολή για τα F-35, στήνει έναν «ΣΥΡΙΖΑ 2»

1 / 3