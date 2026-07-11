Δοκιμή Suzuki e Vitara 4WD: Πολύ πιο «Vitara» απ’ όσο φαντάζεστε

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Όταν το 1988 παρουσιάστηκε το πρώτο Vitara, οι έννοιες SUV και crossover δεν είχαν ακόμη επινοηθεί. Όμως το τετρακίνητο Suzuki ήταν προάγγελος των sport utility που έμελλαν να κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά. Για τετρακίνητο, δεν ήταν καθόλου σκληροπυρηνικό σε σχέση με το κλασικό SJ413, τον πρόγονο του Jimny.

Οι Ιάπωνες, βλέπετε, το σχεδίασαν για να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε ένα παραδοσιακό 4×4 και ένα αυτοκίνητο δρόμου. Στα επόμενα χρόνια, το Vitara άλλαξε την ιστορία της εταιρείας από το Χαμαμάτσου, καθώς μέσα από τέσσερις γενιές μοντέλων καθιερώθηκε σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα βέβαια.

Το δημοφιλέστατο B-SUV που γνωρίζουμε παραμένει στην αγορά, ενώ το ηλεκτρικό –το πρώτο στην ιστορία της Suzuki– ήρθε να προστεθεί στην γκάμα. Και παρότι διαφέρει σε εμφάνιση, διατηρεί τη φιλοσοφία του μοντέλου, προβάλλοντας κυρίως στοιχεία όπως η πρακτικότητα και η προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά σενάρια χρήσης. Ειδικά η έκδοση Dual Motor 4WD της δοκιμής, η οποία κοστίζει 3.000 ευρώ περισσότερα από τη μονοκινητήρια 2WD. Είναι ένα ικανό εκτός δρόμου αυτοκίνητο, όπως αποδείχτηκε στη χωμάτινη πίστα του ιταλικού Quattroruote στο Βαϊράνο, αλλά και όπως αποδείχθηκε μέσα από ένα ταξιδιωτικό στις Κυκλάδες.

Elephant in the room: Πλατφόρμα Toyota;

Για τη δημιουργία του πρώτου της ηλεκτρικού αυτοκινήτου, η Suzuki ανέπτυξε μία εντελώς νέα πλατφόρμα σε συνεργασία με την Toyota.

Το ηλεκτρικό Vitara κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Maruti Suzuki στο Γκουτζαράτ της Ινδίας μαζί με το ετεροθαλές αδερφάκι του, το Urban Cruiser. Μεταξύ τους, τα δύο αυτοκίνητα ξεχωρίζουν μόνο από τη μάσκα, τα φωτιστικά σώματα και τα διακριτικά της κάθε εταιρείας.

Μόνο που το Urban Cruiser δεν έχει έρθει στη χώρα μας, ούτε και γνωρίζουμε αν και πότε θα προκύψει. Αυτό σημαίνει ότι το e Vitara δεν έχει άμεσο ανταγωνισμό στην κατηγορία του. Μπορεί να υπάρχουν ηλεκτρικά B-SUV με τετρακίνηση κοντά στις διαστάσεις του (4,28 μ. μήκος), όμως αποβλέπουν περισσότερο σε υψηλές επιδόσεις παρά σε off-road χαρακτήρα.

Αναφερόμαστε σε μοντέλα όπως το το Smart #1 ή το Volvo EX30 (το Cross Country έχει απλά το Off Road περιτύλιγμα), τα οποία είναι σημαντικά ακριβότερα, φλερτάροντας ακόμη και με τα πενήντα χιλιάρικα στις κορυφαίες εκδόσεις τους.

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