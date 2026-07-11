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11.07.2026 13:38

Φονική πυρκαγιά στην Ισπανία: Κάηκαν 66.000 στρέμματα από την Πέμπτη – Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι

11.07.2026 13:38
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Η πυρκαγιά που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων στη νότια Ισπανία έχει κάψει περίπου 66.000 στρέμματα από την Πέμπτη, αλλά η κατάσταση έχει αλλάξει τώρα προς το καλύτερο, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης.

«Η κατάσταση άλλαξε τη νύχτα προς το καλύτερο και οι καιρικές συνθήκες μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε τη μέρα με καλύτερες προοπτικές από ό,τι χθες», δήλωσε ο Αντόνιο Σανθ.

«Είναι η πρώτη μέρα κατά την οποία θα μπορέσουμε να επέμβουμε επιθετικά στην πυρκαγιά. Οι συνθήκες, τόσο οι καιρικές όσο και αυτές που συνδέονται με την πραγματικότητα όσον αφορά την πυρκαγιά, μας είχαν απλώς επιτρέψει μέχρι σήμερα να επιχειρούμε αμυντικά», πρόσθεσε.

1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή

Εκατοντάδες πυροσβέστες και στρατιωτικοί συνέχιζαν επί του πεδίου να παλεύουν με τις φλόγες, υποστηριζόμενοι από αεροπορικά μέσα. Σχεδόν 1.500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή.

«Η καλύτερη είδηση που θα μπορούσαμε να έχουμε είναι ότι δεν υπάρχουν αναφορές για νέα θύματα», σημείωσε ο Σανθ.

«Η Χωροφυλακή έχει χτενίσει όλες τις ζώνες και μας ενημέρωσε ότι δεν βρήκε κανέναν άλλον άνθρωπο. Αυτό δεν σημαίνει πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Ωστόσο λογικά είναι ενθαρρυντικό ότι ύστερα από τη δουλειά που έκανε η Χωροφυλακή χτενίζοντας (την περιοχή), επιπλέον σε ζώνες που ήταν ακόμη ενεργά σημεία, (δεν βρήκε νέο θύμα), τουλάχιστον αυτό μας δίνει ελπίδες», υπογράμμισε.

Επτά επίσημες δηλώσεις εξαφάνισης

Με ιδιαίτερη επιφύλαξη μίλησε επίσης όσον αφορά τον αριθμό των αγνοουμένων ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. «Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί όταν αναφέρουμε το γεγονός ότι φέρεται να υπάρχουν 23 αγνοούμενοι, καθώς δεν πρόκειται περί αυτού. Μιλάμε για ανθρώπους με τους οποίους δεν καταφέρνουν να έρθουν σε επαφή οι οικογένειές τους, αλλά που μπορεί να βρίσκονται σε ένα κέντρο φιλοξενίας», διευκρίνισε.

Έχουν γίνει 7 επίσημες δηλώσεις εξαφάνισης, πρόσθεσε επίσης, αλλά εν αναμονή της νεκροψίας-νεκροτομής και της ταυτοποίησης των πτωμάτων που βρέθηκαν, οι αρχές δεν μπορούν ακόμη να δώσουν οριστικό απολογισμό, και αυτοί οι επτά άνθρωποι που δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι μπορεί να βρίσκονται μεταξύ των 12 θυμάτων που παγιδεύτηκαν στις φλόγες.

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