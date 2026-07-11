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ΚΟΣΜΟΣ

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11.07.2026 08:58

Κίεβο: Τουλάχιστον 6 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση

11.07.2026 08:58
kievo

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Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κίεβο, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι σειρήνες του συναγερμού ήχησαν αρκετά λεπτά αφότου ακούστηκε η πρώτη έκρηξη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε αργότερα πως έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

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