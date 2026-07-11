Κίεβο: Τουλάχιστον 6 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κίεβο, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι σειρήνες του συναγερμού ήχησαν αρκετά λεπτά αφότου ακούστηκε η πρώτη έκρηξη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε αργότερα πως έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία δίχως τέλος στη Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 4.000 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς

Θρίλερ στο Βερολίνο: Ένοπλος κρατά όμηρο γυναίκα σε σούπερ μάρκετ

Τραμπ: «Το Ιράν θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να με δολοφονήσει»



