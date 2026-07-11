«Αν δεν θες να είσαι μαζί μου, θα σε σκοτώσω»: 38χρονη κατήγγειλε 25χρονο ότι την εκβίαζε με γυμνές φωτογραφίες

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Μία σοβαρή καταγγελία για εκβιασμό και απειλές απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Μια 38χρονη, υπήκοος Αλβανίας, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου και κατέθεσε μήνυση εναντίον ενός 25χρονου από το Πακιστάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», η γυναίκα περιέγραψε αναλυτικά στις αρχές τον εφιάλτη που ζει, καταγγέλλοντας ότι ο 25χρονος την απείλησε ευθέως τόσο για τη σωματική της ακεραιότητα όσο και με τη διαρροή προσωπικών της δεδομένων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 25χρονος φέρεται να την απείλησε στις 5 Ιουλίου 2025 ότι θα δημοσιοποιήσει γυμνές φωτογραφίες της στο διαδίκτυο και σε συγγενικά της πρόσωπα, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να την πιέσει ψυχολογικά και να την εγκλωβίσει σε ένα καθεστώς διαρκούς φόβου έκθεσης.

Η ευθεία απειλή για τη ζωή της 38χρονης

Όπως υποστήριξε, ο 25χρονος προχώρησε και σε ευθεία απειλή κατά της ζωής της, καθώς φέρεται να της είπε: «όταν βγω από εδώ που είμαι θα έρθω να σε βρω και αν δε θες να είσαι μαζί μου θα σε σκοτώσω».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έγκλησης, ο καταγγελλόμενος κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης, γεγονός στο οποίο φέρεται να παρέπεμπε και ο ίδιος με τη φράση «όταν βγω από εδώ που είμαι».

Μετά την υποβολή της μήνυσης, οι αστυνομικές αρχές έχουν κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ενεργείται προανάκριση για τη διερεύνηση των όσων κατήγγειλε η 38χρονη.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να εξεταστούν όλα τα στοιχεία που έχει θέσει υπόψη των Αρχών η γυναίκα, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των ισχυρισμών της και να αποδοθούν, εφόσον προκύψουν, ευθύνες.

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