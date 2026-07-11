Υπόθεση Marfin: Επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη – Δηλώνει αθώα και θέλει να καταθέσει στις Αρχές

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Στην Ελλάδα επιστρέφει η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Marfin.

Όπως είπε η δικηγόρος της, Άννυ Παπαρρούσου, το πρωί του Σαββάτου στην ΕΡΤ, μόλις ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης, η 46χρονη -η οποία δηλώνει αθώα- επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές και γνωστοποίησε την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία όπου διαμένει, δηλώνοντας «παρούσα» στη διαδικασία.

«Ούτε κρύβεται ούτε αποφεύγει τη Δικαιοσύνη», υπογράμμισε.

Η επιστροφή της 46χρονης στην Ελλάδα δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της Ανακρίτριας μαζί με τους δύο 42χρονους, που δηλώνουν επίσης αθώοι.

Οι δύο άνδρες -οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή- συνελήφθησαν, το πρωί της Παρασκευής, από αστυνομικούς και λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

«Δεν έχει γίνει προσπάθεια ταυτοποίησης του αποστολέα του e-mail»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Άννα Παπαρούσου διατύπωσε τις επιφυλάξεις της για τη βάση της δικογραφίας, σημειώνοντας ότι, από όσα έχει μέχρι στιγμής μελετήσει, η υπόθεση φαίνεται να ξεκινά από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Ένα τέτοιο στοιχείο εγείρει σημαντικά νομικά ζητήματα, καθώς, σύμφωνα με την ποινική δικονομία, κάθε μάρτυρας οφείλει να μπορεί να εξηγήσει από πού προέρχεται η γνώση του και να είναι παρών κατά την αποδεικτική διαδικασία, εξήγησε και υποστήριξε πως εξ όσων γνωρίζει -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- δεν έχει γίνει προσπάθεια ταυτοποίησης του αποστολέα του συγκεκριμένου e-mail.

Η δικηγόρος εξέφρασε την απορία της για το πώς είναι δυνατόν να έχει στηριχθεί μία τόσο σοβαρή δικογραφία σε ένα ανώνυμο μήνυμα.

Ερωτηθείσα αν υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα από τη δικαστική πρακτική, η κα Παπαρούσου απάντησε ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει υποθέσεις που ξεκίνησαν από ανώνυμες πληροφορίες, τηλεφωνήματα ή επιστολές. Επισήμανε, ωστόσο, πως στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ισχυρό αποδεικτικό υλικό που να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου, ενώ σημείωσε πως στις περισσότερες υποθέσεις αυτού του είδους που έφτασαν στο ακροατήριο εκδόθηκαν απαλλακτικές αποφάσεις.

Αναφερόμενη στα στοιχεία που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την ταυτοποίηση των κατηγορουμένων, η δικηγόρος δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη μελέτη της δικογραφίας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να τοποθετηθεί με ακρίβεια.

Εξέφρασε επιφυλάξεις για τη χρήση σύγχρονων εργαλείων επεξεργασίας εικόνας και ταυτοποίησης, αναφέροντας ότι η υπεράσπιση θα ζητήσει επιστημονική υποστήριξη προκειμένου να εξετάσει διεξοδικά όλα τα στοιχεία.

Όπως είπε, δεν θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες μέθοδοι αποτελούν ακόμη ένα πλήρως ώριμο και αδιαμφισβήτητο εργαλείο, ενώ τόνισε ότι θα πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά κατά πόσο η διαδικασία ταυτοποίησης έγινε με αντικειμενικά κριτήρια. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι κατά την επεξεργασία του αποδεικτικού υλικού θα αναδειχθούν κενά, τα οποία θα τεθούν υπόψη της ανακρίτριας.

«Αυτό το ανώνυμο email για την Marfin εμένα δεν με πείθει μετά από 16 χρόνια»

Μιλώντας στο OPEN, η Μαρία Καραγιάννη, επιζήσασα της τραγωδίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο δήλωσε πως το ανώνυμο email που «έδεσε» τους δύο άνδρες και την 46χρονη με την υπόθεση δεν την πείθει.

Εξήγησε πως όλοι όσοι βρίσκονταν στην τράπεζα εκείνη την ημέρα είναι δύσπιστοι και επιφυλακτικοί.

«Με προβληματίζει η 16χρονη καθυστέρηση», πρόσθεσε.

«Αποφάσισε κάποιος να μιλήσει τώρα μετά από 16 χρόνια;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε πως εκείνη δεν την πείθει το ανώνυμο email.

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