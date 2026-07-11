Νέα άφιξη 43 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες στη νότια Κρήτη

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Ακόμα μία λέμβος στην οποία επέβαιναν 43 μετανάστες εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της FRONTEX, στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Τους αλλοδαπούς περισυνέλλεξε σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων κάτω από καλές καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τους συνολικά 43 μετανάστες, οι 27 προέρχονται από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων βρίσκεται μία γυναίκα και 16 από το Μπαγκλαντές.

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