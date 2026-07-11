Γεράσιμος Παπαδόπουλος για κατολίσθηση στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς: Κίνδυνος – θάνατος (Video)

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Την κατολίσθηση στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, σε απόκρημνο τμήμα της πλαγιάς που βρίσκεται πάνω από την ακτή, σχολίασε ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά αναφέρει:

Κίνδυνος-θάνατος. Κατολίσθηση σημειώθηκε προχθές στην περίφημη παραλία Μύρτος Κεφαλονιάς. Σε τμήμα της πλαγιάς, πάνω από την πολυσύχναστη ακτή, μεγάλοι βράχοι και χώμα αποκολλήθηκαν από το πρανές, καταλήγοντας στην παραλία κοντά στους λουόμενους.

Η ειδησεογραφία προσθέτει ότι “οι αρμόδιες αρχές έχουν απευθύνει σύσταση στους λουόμενους να αποφεύγουν να πλησιάζουν στα βράχια”.

Αγαπητές μου αρχές, όταν η κατολίσθηση θα είναι μεγαλύτερων διαστάσεων τότε αυτή θα πλησιάσει – ίσως και να σκοτώσει – τους λουόμενους. Να μη σκεφτούμε τι θα συμβεί αν γίνει σεισμός, όπως το 2014, οπότε κατέβηκε όλη η πλαγιά στην παραλία.

Αναρωτιέμαι, ποιός έχει δώσει άδεια μετά το 2014 να λειτουργεί η συγκεκριμένη παραλία υπό αυτές τις επικίνδυνες συνθήκες;

Σε βίντεο που δημοσίευσε η χρήστης του TikTok @tinabest2005, φαίνονται μεγάλοι βράχοι και χώμα που αποκολλήθηκαν από το πρανές, καταλήγοντας στην παραλία και σηκώνοντας σύννεφο σκόνης.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο υπάρχει ειδικό σήμα επικινδυνότητας.

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