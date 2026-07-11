Βαρυμπόμπη: Καβγάς γνωστής influencer με ιερέα για το κόστος του γάμου – «Ξέρεις ποια είμαι εγώ;»

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Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σε κτήμα της Βαρυμπόμπης, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, με πρωταγωνίστρια influencer και πρώην παίκτρια ριάλιτι που επρόκειτο να γίνει κουμπάρα στον γάμο της 33χρονης φίλης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE, η 39χρονη influencer η οποία συμμετείχε μαζί με τη φίλη της στις διαπραγματεύσεις για τα οικονομικά, για το κόστος της τελετής, του μυστηρίου και της δεξίωσης, ήρθε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με 63χρονο ιερέα ο οποίος επρόκειτο να τελέσει το μυστήριο του γάμου όταν εκείνος της εξήγησε πόσο είναι το κόστος για την τελετή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ιδιοκτήτης του κτήματος, η 39χρονη -που είναι γνωστή για το εκρηκτικό ταμπεραμέντο- ζήτησε να μειωθεί το κόστος της δεξίωσης με την αιτιολογία ότι θα έκανε post εκείνη στα social media της και θα διαφημιζόταν ο χώρος, κάτι που δεν έγινε δεκτό από τον ιδιοκτήτη.

Μάλιστα, το πήγε και ένα βήμα παραπέρα και μόλις ο Ιερέας εξηγούσε στην κουμπάρα – κολλητή της τις οικονομικές υποχρεώσεις που βαραίνουν τον κουμπάρο, ήτοι 100 έως 300 ευρώ για αμοιβή Ιερέα, αμοιβή για τους ψάλτες αλλά και 100 έως 500 ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα, εκείνη εξοργίστηκε.

Φέρεται δε να είπε απευθυνόμενη στον κληρικό: «Ξέρεις ποια είμαι εγώ; Και μόνο που θα είμαι στο Γάμο θα γίνεις γνωστός και εσύ και το κτήμα, θα το παίξουν τα κανάλια, μην τολμήσεις να μας ξαναζητήσεις λεφτά», με τον ιερέα σοκαρισμένο να απαντάει πως δεν ενδιαφέρει έναν κληρικό η όποια διαφήμιση και δημοσιότητα και πως ισχύουν όλα όσα ισχύουν για κάθε άνθρωπο που θέλει να τελέσει το ιερό μυστήριο του γάμου χωρίς διακρίσεις.

Η απάντηση εξόργισε ακόμη περισσότερο την influencer η οποία -όπως αναφέρουν μάρτυρες στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE- έβρισε τον ιερέα και σήκωσε το κινητό της απειλώντας τον πως τον καταγράφει φωνάζοντάς του «θα δεις τι θα σου κάνω, θα δει το πανελλήνιο αυτό το αίσχος» και άλλα πολλά.

Η ένταση εκτονώθηκε με παρέμβαση του ιδιοκτήτη, ενώ ο ιερέας αποχώρησε προαναγγέλοντας πως επιφυλάσσεται για το πως θα κινηθεί αναφορικά με την βαριά προσβολή προσωπικότητας που υπέστη από την 39χρονη.

Ο γάμος τελικά τελέσθηκε στον ίδιο χώρο αλλά με άλλο ιερέα.

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