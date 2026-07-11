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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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11.07.2026 12:13

Κανάλι στο Instagram ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ: Το video trailer για το…pasokaraonair

11.07.2026 12:13
pasok syn edroi 11- new

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«ΠΑΣΟΚ… άρα on air! Συντονιστείτε» μας ενημερώνει το ΠΑΣΟΚ. Και κυκλοφορεί το video promo από το στούντιο όπου θα γυρίζει τα vidcast, με υπαινιγμό για μεγάλο και εναλλακτικό project: «Κάτι ετοιμάζεται. Και αυτή τη φορά η πολιτική συζήτηση μπαίνει αλλιώς στο κάδρο. Έρχεται με ανθρώπους που γνωρίζουν, ερωτήσεις που έχουν ουσία και απαντήσεις για όσα ζούμε κάθε μέρα. Χωρίς ξύλινη γλώσσα. Χωρίς έτοιμα συνθήματα. Με καθαρές κουβέντες για την επόμενη μέρα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ωραία πράγματα…

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ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 13:44
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