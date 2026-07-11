Ο Άδωνις, ο Αλέξης και ο «χρηματισμός»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρατηρούν οι… πολιτικολογούντες ανά τη χώρα τη σφοδρή επίθεση που έχει εξαπολύσει ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά του Αλέξη Τσίπρα το τελευταίο διάστημα, προσπαθώντας να καταλάβουν πού το πάει ο υπουργός Υγείας, αλλά και αν για την τακτική αυτήν έχει το «πράσινο φως» από το Μαξίμου – ειδικά αν λάβει κάποιος υπόψη ότι ο Γεωργιάδης κατηγορεί τον Τσίπρα για χρηματισμό για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που έγιναν στο παρά πέντε των εκλογών του 2019.

Προς το παρόν, η κυβέρνηση κρατά μια – ας την πούμε – χλιαρή στάση: ο Παύλος Μαρινάκης πήρε μεν διακριτικές αποστάσεις, αλλά δεν έφθασε στο σημείο να επιτιμήσει τον υπουργό Υγείας.

Αντιθέτως, φάνηκε να αποδέχεται μέρος των κατηγοριών.

Από την άλλη, διάφορα στελέχη (π.χ. Γιάννης Λοβέρδος, Σέβη Βολουδάκη) ήταν πιο «κάθετα» στις απόψεις τους, λέγοντας ότι δεν θα έλεγαν ποτέ κάτι που δεν μπορούν να αποδείξουν και ότι δεν θα

χρησιμοποιούσαν τις εκφράσεις του Γεωργιάδη. Τι λένε όλα αυτά;

Πολλά και τίποτα, καθώς για την ώρα ο πρώην πρωθυπουργός δεν δείχνει διατεθειμένος να μπει σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Τι θα συμβεί στο μέλλον, βέβαια, ουδείς μπορεί να το γνωρίζει…

Διαβάστε επίσης:

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ – Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι



Ο Φάμελλος παραιτήθηκε, αλλά συνεχίζει να κάνει… αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη

Η Συμεωνίδου κουμανταδόρος στην Κουμουνδούρου έτοιμη να επαναλάβει το… Γκάζι