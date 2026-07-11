«Το κεφάλι και οι ώμοι του ήταν έξω από το αεροπλάνο»: Πώς η ζώνη έσωσε τον 61χρονο Σέρβο – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

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Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το θρίλερ σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, όταν ένας επιβάτης λίγο έλειψε να αναρροφηθεί έξω από το αεροσκάφος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μετά την αποκόλληση παραθύρου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ο 61χρονος υπήκοος Σερβίας βρέθηκε με το κεφάλι και τους ώμους εκτός της ατράκτου, ενώ η σύζυγός του και άλλοι επιβάτες τον συγκρατούσαν μέχρι να καταφέρουν να τον τραβήξουν ξανά στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Πανικός 10 λεπτά μετά την απογείωση

Η πτήση της Ryanair αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη νότια Γερμανία. Περίπου δέκα λεπτά μετά την απογείωση, το Boeing έχασε απότομα περίπου 9.000 πόδια ύψους, καθώς είχε προηγηθεί αιφνίδια αποσυμπίεση της καμπίνας.

Επιβάτες δήλωσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης πως άκουσαν έναν δυνατό κρότο, ενώ αμέσως μετά έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

«Καταλάβαμε αμέσως ότι είχε γίνει αποσυμπίεση. Ακούγονταν κραυγές και για μια στιγμή πίστεψα ότι είχε ανοίξει κάποια πόρτα κινδύνου», περιέγραψε επιβάτης.

🚨 COLD TERROR MID-AIR: Piece of engine shatters Ryanair window, passenger partially sucked out! ✈️💥



A holiday flight turned into an absolute living nightmare today (July 10, 2026) when Ryanair flight FR1879 from Greece to Germany suffered a catastrophic mid-air mechanical… pic.twitter.com/2WJNS5IQVy July 10, 2026

«Το κεφάλι και οι ώμοι του ήταν έξω από το αεροπλάνο»

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας -ο οποίος καθόταν δίπλα στο παράθυρο- παρασύρθηκε βίαια προς το άνοιγμα, με αποτέλεσμα το κεφάλι και οι ώμοι του να βρεθούν έξω από το αεροσκάφος.

«Ευτυχώς δεν είχε λύσει τη ζώνη ασφαλείας του», δήλωσε επιβάτιδα, προσθέτοντας ότι η σύζυγός του κρατούσε τα πόδια του επί περίπου πέντε λεπτά μέχρι να σπεύσουν και άλλοι επιβάτες να τον τραβήξουν ξανά μέσα στην καμπίνα.

Άλλη επιβάτιδα περιέγραψε ότι η αποσυμπίεση ήταν τόσο έντονη ώστε οι επιβάτες δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν, ενώ ο τραυματίας αιμορραγούσε και έχασε αρκετές φορές τις αισθήσεις του, πιθανότατα λόγω της έλλειψης οξυγόνου και του σοκ.

Το αεροσκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη έπειτα από περίπου μία ώρα και 14 λεπτά.

Στο νοσοκομείο με εγκαύματα από τριβή

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 61χρονος Σέρβος νοσηλεύεται με εγκαύματα από τριβή στο Νοσοκομείο και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, παραμένοντας όμως σε πλήρη συνείδηση.

Στην ανακοίνωσή της, η Ryanair επιβεβαίωσε ότι η πτήση επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, καθώς κατά τη διάρκεια της πτήσης αποκολλήθηκε παράθυρο επιβάτη.

Η εταιρεία ανέφερε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα, οι επιβάτες επέστρεψαν στον αεροσταθμό και ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια μετά την προσγείωση. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι διατέθηκε άλλο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τους επιβάτες στον τελικό τους προορισμό, λίγες ώρες αργότερα.

Ψάχνουν τα αίτια

Σύμφωνα με επιβάτες, το παράθυρο ενδέχεται να χτυπήθηκε από θραύσματα του κινητήρα, χωρίς ωστόσο η Ryanair να έχει επιβεβαιώσει αυτό το ενδεχόμενο.

Το αεροσκάφος, ηλικίας περίπου 18 ετών, εκτελούσε την πτήση για λογαριασμό της Malta Air, θυγατρικής της Ryanair.

Η Fraport Greece ανακοίνωσε ότι το περιστατικό διερευνάται από την Ελληνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεργάζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.

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