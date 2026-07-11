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11.07.2026 09:17

Λάρισα: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που έκαιγε όλη νύχτα σε μονάδα ανακύκλωσης – Βελτιωμένη η εικόνα, καταγγελίες για εμπρησμό

11.07.2026 09:17
fotia-larisa

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Αισθητή βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε επιχείρηση ανακύκλωσης (σκραπ) στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο της επιχείρησης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Εξαιτίας, των πυκνών καπνών, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με σύσταση να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν αρχικά ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες στη συνέχεια ενισχύθηκαν. Περισσότεροι από 50 πυροσβέστες με 22 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα ρίχτηκαν στην ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο προκειμενου να αντιμετωπίσουν τις εστίες της φωτιάς.

Καταγγελίες για εμπρησμό

Στην περιοχή μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Συγγενείς του ιδιοκτήτη της επιχείρησης υποστηρίζουν ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές.

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