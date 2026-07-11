Θερινές εκπτώσεις: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές και πώς θα αναγνωρίζουν τις πραγματικές προσφορές

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Αντίστροφα μετρούν καταναλωτές και επιχειρήσεις για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες αρχίζουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η φετινή εκπτωτική περίοδος συνοδεύεται από συγκεκριμένους κανόνες για την αναγραφή των τιμών, με στόχο να γνωρίζουν οι καταναλωτές αν μια προσφορά είναι πραγματική και να αποφεύγονται παραπλανητικές πρακτικές.

Το βασικότερο στοιχείο που πρέπει να προσέξουν όσοι προγραμματίζουν τις αγορές τους είναι ότι κάθε έκπτωση θα πρέπει να συνοδεύεται από την προγενέστερη τιμή του προϊόντος. Δεν πρόκειται για οποιαδήποτε παλαιότερη τιμή, αλλά για τη χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το συγκεκριμένο προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης.

Πώς θα εμφανίζονται οι εκπτώσεις

Οι επιχειρήσεις μπορούν να παρουσιάζουν τη μείωση της τιμής με διαφορετικούς τρόπους, αρκεί να αναγράφεται πάντοτε και η προγενέστερη τιμή. Ειδικότερα, ο καταναλωτής μπορεί να συναντήσει:

ποσοστό έκπτωσης, όπως «20% έκπτωση»,

συγκεκριμένο ποσό μείωσης, όπως «10 ευρώ έκπτωση»,

την παλιά και τη νέα τιμή, για παράδειγμα «Πριν 100 ευρώ – Τώρα 70 ευρώ»,

ή την παλιά τιμή διαγραμμένη και δίπλα τη νέα μειωμένη τιμή.

Η αναγραφή της αρχικής τιμής αποτελεί πλέον υποχρεωτικό στοιχείο, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να διαπιστώνουν εάν η έκπτωση υπολογίζεται σε πραγματική βάση.

Παράλληλα, προβλέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου, που είναι η πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, δίνοντας στους καταναλωτές μία επιπλέον ημέρα για τις αγορές τους.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να μην εστιάζουν αποκλειστικά στο ποσοστό της έκπτωσης, αλλά να συγκρίνουν την τελική τιμή του προϊόντος με την τιμή που ίσχυε πριν από την έναρξη των εκπτώσεων. Επίσης, είναι σημαντικό να ζητούν πάντα την απόδειξη αγοράς και να ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγών ή επιστροφών του καταστήματος, καθώς αυτή μπορεί να διαφοροποιείται ανά επιχείρηση.

Η εκπτωτική περίοδος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες για το λιανεμπόριο, καθώς οι επιχειρήσεις προσδοκούν αύξηση του τζίρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας καλεί τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν πιστά το ισχύον πλαίσιο, ώστε οι εκπτώσεις να διεξαχθούν με διαφάνεια και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά.

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