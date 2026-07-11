search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 10:17
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.07.2026 06:40

Θερινές εκπτώσεις: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές και πώς θα αναγνωρίζουν τις πραγματικές προσφορές

11.07.2026 06:40
EKPTOSEIS

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αντίστροφα μετρούν καταναλωτές και επιχειρήσεις για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες αρχίζουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η φετινή εκπτωτική περίοδος συνοδεύεται από συγκεκριμένους κανόνες για την αναγραφή των τιμών, με στόχο να γνωρίζουν οι καταναλωτές αν μια προσφορά είναι πραγματική και να αποφεύγονται παραπλανητικές πρακτικές.

Το βασικότερο στοιχείο που πρέπει να προσέξουν όσοι προγραμματίζουν τις αγορές τους είναι ότι κάθε έκπτωση θα πρέπει να συνοδεύεται από την προγενέστερη τιμή του προϊόντος. Δεν πρόκειται για οποιαδήποτε παλαιότερη τιμή, αλλά για τη χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το συγκεκριμένο προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης.

Πώς θα εμφανίζονται οι εκπτώσεις

Οι επιχειρήσεις μπορούν να παρουσιάζουν τη μείωση της τιμής με διαφορετικούς τρόπους, αρκεί να αναγράφεται πάντοτε και η προγενέστερη τιμή. Ειδικότερα, ο καταναλωτής μπορεί να συναντήσει:

  • ποσοστό έκπτωσης, όπως «20% έκπτωση»,
  • συγκεκριμένο ποσό μείωσης, όπως «10 ευρώ έκπτωση»,
  • την παλιά και τη νέα τιμή, για παράδειγμα «Πριν 100 ευρώ – Τώρα 70 ευρώ»,
  • ή την παλιά τιμή διαγραμμένη και δίπλα τη νέα μειωμένη τιμή.

Η αναγραφή της αρχικής τιμής αποτελεί πλέον υποχρεωτικό στοιχείο, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να διαπιστώνουν εάν η έκπτωση υπολογίζεται σε πραγματική βάση.

Παράλληλα, προβλέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου, που είναι η πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, δίνοντας στους καταναλωτές μία επιπλέον ημέρα για τις αγορές τους.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να μην εστιάζουν αποκλειστικά στο ποσοστό της έκπτωσης, αλλά να συγκρίνουν την τελική τιμή του προϊόντος με την τιμή που ίσχυε πριν από την έναρξη των εκπτώσεων. Επίσης, είναι σημαντικό να ζητούν πάντα την απόδειξη αγοράς και να ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγών ή επιστροφών του καταστήματος, καθώς αυτή μπορεί να διαφοροποιείται ανά επιχείρηση.

Η εκπτωτική περίοδος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες για το λιανεμπόριο, καθώς οι επιχειρήσεις προσδοκούν αύξηση του τζίρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας καλεί τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν πιστά το ισχύον πλαίσιο, ώστε οι εκπτώσεις να διεξαχθούν με διαφάνεια και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά.

Διαβάστε επίσης:

Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις μετά τις πιέσεις των επαγγελματικών φορέων

Πιερρακάκης στο ECOFIN: «Πολιτική δέσμευση για συμφωνία-ορόσημο στις ευρωπαϊκές αγορές έως τον Οκτώβριο»

Σοκ ακρίβειας: Στο 4,4% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο – Φωτιά σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια, «ροκανίζεται» το εισόδημα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
haaland norway brazil 2-0
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αγγλία – Νορβηγία – Η «βαριά» φανέλα απέναντι στη δύναμη του Χάαλαντ για μια θέση στα ημιτελικά

mesi-argentina-8234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αργεντινή – Ελβετία: Ο Μέσι οδηγεί την «αλμπισελέστε» απέναντι στην πιο σκληροτράχηλη έκπληξη του Μουντιάλ

Giannis Papageorgiou
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

700.000 συνταξιούχοι εκτός του επιδόματος των 300 ευρώ 

DUR
BUSINESS

Η DUR επενδύει στις θερινές εκπτώσεις με προσφορές έως 50% στην ανδρική ένδυση

thess-new
ΕΛΛΑΔΑ

Βάγια Νέστορα: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pensioner
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ - Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

soi-new
MEDIA

Τι τηλεθέαση έκανε το «Σόι Σου» στο φινάλε

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τα κενά της νέας ρύθμισης προκαλούν αντιδράσεις στους δικαιούχους

ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

Marfin (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς φτάσαμε στις συλλήψεις για τη Marfin 16 χρόνια μετά - Η φωτογραφία που «έσπασε» τη σιωπή και η «δικογραφία-φάρσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 10:11
haaland norway brazil 2-0
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αγγλία – Νορβηγία – Η «βαριά» φανέλα απέναντι στη δύναμη του Χάαλαντ για μια θέση στα ημιτελικά

mesi-argentina-8234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αργεντινή – Ελβετία: Ο Μέσι οδηγεί την «αλμπισελέστε» απέναντι στην πιο σκληροτράχηλη έκπληξη του Μουντιάλ

Giannis Papageorgiou
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

700.000 συνταξιούχοι εκτός του επιδόματος των 300 ευρώ 

1 / 3