Ένα σκάνδαλο γκρεμίζει την εικόνα του Φάρατζ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Νάιτζελ Φάρατζ έχει χτίσει την πολιτική του καριέρα πάνω στην εικόνα του ανθρώπου που πολεμά το «κατεστημένο». Από την εκστρατεία υπέρ του Brexit μέχρι την ηγεσία του Reform UK, εμφανίζεται ως ο πολιτικός που λέει «τα πράγματα με το όνομά τους», δεν χρωστά τίποτα στους παραδοσιακούς μηχανισμούς εξουσίας κι άλλα τέτοια βαρύγδουπα. Ακούστε όμως περίεργα πράγματα: έγιναν τώρα τελευταία κάποιες αποκαλύψεις για παροχές σε είδος που φέρεται να έλαβε από τον επιχειρηματία των κρυπτονομισμάτων Τζορτζ Κότρελ.

Σύμφωνα με τους «Sunday Times», ο Φάρατζ δεν δήλωσε υπηρεσίες ασφαλείας, προσωπικό διαχείρισης κοινωνικών δικτύων και χρήση κατοικίας κοντά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, οι οποίες φέρονται να χρηματοδοτήθηκαν από τον Κότρελ κατά τους δώδεκα μήνες πριν από την εκλογή του στο βρετανικό Κοινοβούλιο το 2024. Ο ίδιος απάντησε ότι «δεν έχει κάνει τίποτα παράνομο», ότι «ακολούθησε τους κανόνες» και ότι αποτελεί στόχο μιας «επίθεσης του κατεστημένου». Ερώτηση: Ο Κότρελ δεν είναι κατεστημένο;

Το πρόβλημα για τον ηγέτη του Reform UK δεν είναι μόνο νομικό ή διαδικαστικό. Είναι βαθιά πολιτικό. Οι κοινοβουλευτικοί κανόνες στο Ηνωμένο Βασίλειο απαιτούν από τους νέους βουλευτές να δηλώνουν οικονομικά συμφέροντα και «καταχωρίσιμες παροχές» που έλαβαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Υπάρχει εξαίρεση για καθαρά προσωπικά δώρα ή παροχές, και ακριβώς σε αυτή την εξαίρεση στηρίζεται η υπερασπιστική γραμμή του Φάρατζ και των συνεργατών του.

Ο Ρόμπερτ Τζένρικ του Reform UK υποστήριξε στο BBC ότι δεν παραβιάστηκε κανένας κανόνας, καθώς οι παροχές ήταν προσωπικής φύσης. Ωστόσο πολλοί νομικοί και πολιτικοί παρατηρητές σημειώνουν ότι υπηρεσίες ασφαλείας, επαγγελματική διαχείριση κοινωνικών δικτύων και στέγαση δύσκολα μπορεί να θεωρηθούν αντίστοιχες με ένα συνηθισμένο προσωπικό δώρο μεταξύ φίλων.

Ποιος είναι ο Τζορτζ Κότρελ

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του προσώπου που βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο 32χρονος Τζορτζ Κότρελ, γνωστός ως «Posh George» στη βρετανική πολιτική σκηνή, υπήρξε στενός συνεργάτης του Φάρατζ ήδη από την εποχή του UKIP (Κόμμα Ανεξαρτησίας Ηνωμένου Βασιλείου). Το 2017 καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών (wire fraud) και εξέτισε ποινή οκτώ μηνών φυλάκισης, αφού παραδέχθηκε ότι προσποιούνταν πως «ξέπλενε χρήμα» για να εξαπατήσει εγκληματίες του dark web.

Το γεγονός ότι ένας πολιτικός που έχει επενδύσει τόσο πολύ στην εικόνα της «καθαρής ρήξης» με το πολιτικό σύστημα συνδέεται οικονομικά με έναν καταδικασμένο για απάτη επιχειρηματία δημιουργεί αναπόφευκτα πολιτικό κόστος.

Δεν είναι η πρώτη έρευνα…

Η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη ανοιχτή κοινοβουλευτική έρευνα. Ο Φάρατζ εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας επειδή δεν δήλωσε δωρεά 5 εκατ. λιρών από τον δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων Κρίστοφερ Χάρμπορν λίγο πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις εκλογές του 2024. Ένα μυαλό χειμώνα – καλοκαίρι, συμβαίνουν αυτά! Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η δωρεά ήταν προσωπική και αφορούσε την ιδιωτική του ασφάλεια, άρα δεν χρειαζόταν να καταχωρηθεί. Όμως, όπως επισημαίνει σχεδόν σύσσωμος ο βρετανικός Τύπος – και όχι μόνο –, η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει πρωτοφανή έλεγχο στα οικονομικά του Φάρατζ.

Σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, ο ηγέτης του Reform UK έχει δηλώσει πάνω από 2 εκατομμύρια λίρες εξωκοινοβουλευτικών εισοδημάτων από τότε που εξελέγη βουλευτής το 2024. Αν τα βάλουμε κάτω, το ποσό υπερβαίνει κατά περισσότερο από είκοσι φορές τον βασικό μισθό ενός Βρετανού βουλευτή.

Το πρόβλημα της αξιοπιστίας

Η ουσία του ζητήματος δεν είναι αν ο Φάρατζ θα καταδικαστεί ή αν θα αποδειχθεί τυπικά ότι παραβίασε τους κανόνες. Η ουσία είναι ότι η υπόθεση έρχεται σε αντίθεση με το βασικό πολιτικό του μήνυμα. Έρχεται σε ρήξη με τον «ηγέτη» που προσπάθησε τόσο πολύ να πουλήσει στους Βρετανούς.

Η εταιρεία δημοσκοπήσεων More in Common εκτιμά ότι οι αποκαλύψεις αρχίζουν να επηρεάζουν τους «αναποφάσιστους ψηφοφόρους» που σκέφτονται να στηρίξουν το Reform UK, αλλά δεν έχουν ακόμη μετακινηθεί οριστικά προς το κόμμα. Όπως δήλωσε η αναλύτρια Σόφι Στόουερς στο BBC, μεγάλο μέρος της απήχησης του Φάρατζ βασίζεται στην εικόνα του «αντισυστημικού αντάρτη» και η συγκεκριμένη ιστορία φαίνεται να συγκρούεται με αυτή την εικόνα.

Από την άλλη πλευρά ο σκληρός πυρήνας των υποστηρικτών του φαίνεται να αντιμετωπίζει τις αποκαλύψεις ως ακόμη μία προσπάθεια του βρετανικού κατεστημένου να πλήξει τον άνθρωπο που αμφισβητεί το πολιτικό σύστημα. Αυτό εξηγεί γιατί, παρά τη συνεχή αρνητική δημοσιότητα, το Reform UK εξακολουθεί να καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

Η στρατηγική της επίθεσης

Ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά ο ίδιος ο Φάρατζ. Αντί να περιοριστεί στη διαβεβαίωση ότι θα συνεργαστεί με την έρευνα, επιλέγει να επιτεθεί στους θεσμούς και στα μέσα ενημέρωσης. Η βαρόνη Χάριετ Χάρμαν, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Προτύπων της Βουλής των Κοινοτήτων, σημείωσε στο BBC ότι οι κανόνες υπάρχουν για να διατηρούν «την εμπιστοσύνη των πολιτών στο Κοινοβούλιο» και ότι ο Φάρατζ θα έπρεπε να υπογραμμίζει τη σημασία τους αντί να αμφισβητεί τη νομιμοποίηση του συστήματος.

Η παρατήρησή της έχει ιδιαίτερη σημασία: εάν τελικά διαπιστωθεί παράβαση, η στάση του κατά τη διάρκεια της έρευνας μπορεί να θεωρηθεί επιβαρυντικός παράγοντας ως προς την ποινή.

Μπορεί να τον βλάψει πραγματικά;

Ο Φάρατζ έχει επιβιώσει πολιτικά από πολύ σοβαρότερες κρίσεις. Κατηγορίες για ρατσιστικά σχόλια, ακραίες πολιτικές θέσεις ή στενές σχέσεις με αμφιλεγόμενα πρόσωπα δεν κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία του. Γι’ αυτό πολλοί αναλυτές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τις προβλέψεις περί πολιτικής κατάρρευσης.

Ωστόσο αυτή η υπόθεση διαφέρει σε ένα κρίσιμο σημείο: αφορά προσωπικά οικονομικά οφέλη και πιθανή αδιαφάνεια. Σε μια περίοδο όπου οι Βρετανοί ψηφοφόροι εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε ζητήματα πολιτικής ηθικής και χρηματοδότησης κομμάτων, οι αποκαλύψεις ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από προηγούμενες αντιπαραθέσεις. Αν η κοινοβουλευτική επιτροπή καταλήξει στο ότι υπήρξε σοβαρή παραβίαση των κανόνων, ο Φάρατζ θα μπορούσε ακόμη και να τεθεί σε αναστολή από τα βουλευτικά του καθήκοντα. Μια αναστολή άνω των δέκα ημερών θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για διαδικασία ανάκλησης της έδρας του και ενδεχόμενη επαναληπτική εκλογή.

Ένα τεστ για το Reform UK

Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι αν το σκάνδαλο θα περιοριστεί στο πρόσωπο του Φάρατζ ή αν θα επηρεάσει συνολικά το Reform UK. Το κόμμα έχει καταφέρει να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια για το μεταναστευτικό, το κόστος ζωής και την πολιτική ελίτ σε εκλογική δυναμική. Όμως, όσο περισσότερο η δημόσια συζήτηση μετατοπίζεται από τα πολιτικά του μηνύματα στα οικονομικά του ηγέτη του, τόσο δυσκολότερο γίνεται να διατηρηθεί η εικόνα του «κόμματος που δεν μοιάζει με τα άλλα».

Εκτός λοιπόν από τα περίπλοκα κοινοβουλευτικά και οικονομικά ζητήματα, το κύριο διακύβευμα της υπόθεσης είναι αν ο Νάιτζελ Φάρατζ έχει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων του και εάν μπορεί να διατηρήσει την ταυτότητα του πολιτικού αντάρτη που τόσο πάσχισε να χτίσει. Οι παροχές, οι περίεργες σχέσεις και οι δωρεές που συνδέονται με ανθρώπους του ίδιου συστήματος που καταγγέλλει δεν βοηθάνε ιδιαίτερα. Και η μάχη της κοινής γνώμης είναι πολύ πιο δύσκολη από οποιαδήποτε κοινοβουλευτική έρευνα.

Διαβάστε επίσης:

«Θα αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε επίθεση στις υποδομές μας», διαμηνύει η Τεχεράνη στο Τελ Αβίβ

Ισπανία: Αυξάνεται ο φόρος αίματος από τη φωτιά στην Ανδαλουσία – Στους 12 οι νεκροί, το μοιραίο λάθος που τους παγίδευσε στις φλόγες

Τουρκία: Προς πώληση στο Κατάρ το σύστημα S-400 – Επιβεβαιώνει η Ρωσία την διαδικασία – Το Κογκρέσο δεν μπλόκαρε την πώληση κινητήρων για το KAAN