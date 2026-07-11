Το COSMOTE 5GWiFi ενισχύει τη διείσδυσή του στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας

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Το αποτύπωμά του στις τουριστικές περιοχές της Ελλάδας ενισχύει το COSMOTE 5G WiFi, καθώς η υπηρεσία σταθερής ασύρματης πρόσβασης (Fixed Wireless Access – FWA) της COSMOTE TELEKOM καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση σε προορισμούς όπου η ανάγκη για αξιόπιστη και γρήγορη συνδεσιμότητα αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, οι μεγαλύτερες επιδόσεις στη χρήση της υπηρεσίας καταγράφονται στους νομούς Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Εύβοιας και Κέρκυρας, ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα ξεχωρίζουν οι νομοί Χαλκιδικής, Αχαΐας, Μαγνησίας και Μεσσηνίας. Υψηλή ζήτηση παρουσιάζεται επίσης στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, κυρίως σε περιοχές όπου δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί δίκτυο οπτικών ινών.

Η αυξημένη αξιοποίηση του COSMOTE 5G WiFi συνδέεται με την ανάγκη κάλυψης των τηλεπικοινωνιακών απαιτήσεων τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των τουριστικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές που κατά τους θερινούς μήνες υποδέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Προορισμοί όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξος, η Σύρος, η Ρόδος, η Κέρκυρα και η Χαλκίδα συγκαταλέγονται στις περιοχές με τη μεγαλύτερη χρήση της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία βασίζεται στην τεχνολογία Fixed Wireless Access, αξιοποιώντας το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για την παροχή σταθερής σύνδεσης στο διαδίκτυο και τηλεφωνίας, χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση οπτικής ίνας μέχρι την εγκατάσταση του πελάτη. Με ταχύτητες που φθάνουν έως και τα 300 Mbps και απεριόριστη ομιλία προς σταθερά και κινητά, απευθύνεται τόσο σε οικιακούς χρήστες όσο και σε επιχειρήσεις που αναζητούν αξιόπιστη εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές σταθερές συνδέσεις.

Η COSMOTE TELEKOM αναφέρει ότι οι χρήστες της υπηρεσίας έχουν πλέον ξεπεράσει τις 100.000, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στην επέκταση της κάλυψης του δικτύου όσο και στην αυξημένη ανάγκη για υψηλές ταχύτητες σύνδεσης σε περιοχές όπου οι υποδομές οπτικών ινών βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης.

Τεχνολογικά, η υπηρεσία αξιοποιεί το δίκτυο 5G Stand Alone (5G+), το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, διαθέτει πληθυσμιακή κάλυψη άνω του 82% πανελλαδικά. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει την αξιοποίηση λειτουργιών όπως το Network Slicing, μέσω του οποίου δημιουργούνται ανεξάρτητα εικονικά δίκτυα για διαφορετικές ανάγκες χρήσης, προσφέροντας μεγαλύτερη σταθερότητα, χαμηλότερη καθυστέρηση και καλύτερη διαχείριση της κίνησης ακόμη και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης.

Σημαντικό πλεονέκτημα της λύσης αποτελεί και η ευκολία εγκατάστασης. Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω ειδικού router τεχνολογίας Wi-Fi 6, χωρίς να απαιτούνται έργα υποδομής ή εγκατάσταση δορυφορικού εξοπλισμού, ενώ η εταιρεία παρέχει τεχνική υποστήριξη τόσο κατά την ενεργοποίηση όσο και σε όλη τη διάρκεια της χρήσης της υπηρεσίας. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, διατίθεται εξοπλισμός για εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση.

Η εμπορική διάθεση του COSMOTE 5G WiFi περιλαμβάνει δύο προγράμματα συμβολαίου, με ταχύτητες έως 50 Mbps και έως 300 Mbps αντίστοιχα, τα οποία συνοδεύονται από δωρεάν εξοπλισμό. Παράλληλα, προσφέρεται και πρόγραμμα χωρίς συμβατική δέσμευση, αποκλειστικά για υπηρεσίες internet, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να ενεργοποιούν και να διακόπτουν την υπηρεσία όποτε το επιθυμούν.

Η εταιρεία συνοδεύει την εμπορική της πρόταση με προωθητικές ενέργειες, όπως η απαλλαγή από τα πάγια των δύο πρώτων μηνών για νέες συνδέσεις, καθώς και εκπτώσεις για πελάτες που συνδυάζουν την υπηρεσία με άλλα προϊόντα του οικοσυστήματος MagentaONE ή MagentaONE Business.

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών Fixed Wireless Access αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στις τηλεπικοινωνίες διεθνώς, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων σε περιοχές όπου η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών απαιτεί περισσότερο χρόνο ή υψηλότερο κόστος επένδυσης. Στο πλαίσιο αυτό, η COSMOTE TELEKOM επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω τη χρήση του COSMOTE 5G WiFi, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του δικτύου νέας γενιάς και καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

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