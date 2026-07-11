Μουντιάλ 2026: Αγγλία – Νορβηγία – Η «βαριά» φανέλα απέναντι στη δύναμη του Χάαλαντ για μια θέση στα ημιτελικά

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Προημιτελικός με άρωμα… ευρωπαϊκού τελικού θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, όπου η Αγγλία και η Νορβηγία θα διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για την τετράδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 00:00 ώρα Ελλάδας (17:00 τοπική ώρα Μαϊάμι), με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ.

Η Αγγλία του Τόμας Τούχελ μπαίνει στο παιχνίδι ως το ελαφρύ φαβορί. Διαθέτει μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ, περισσότερες λύσεις σε όλες τις γραμμές και παίκτες που έχουν εμπειρία από κορυφαίο επίπεδο. Ωστόσο, απέναντί της βρίσκει μία Νορβηγία που πραγματοποιεί την καλύτερη πορεία της ιστορίας της σε Μουντιάλ και δείχνει ικανή να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο.

Τα μεγάλα όπλα των Άγγλων παραμένουν ο Χάρι Κέιν στην κορυφή της επίθεσης και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, που έχει εξελιχθεί στον απόλυτο ηγέτη της μεσαίας γραμμής. Δίπλα τους, ο Μπουκάγιο Σάκα, ο Ντέκλαν Ράις και ο Φιλ Φόντεν προσφέρουν ποιότητα, ταχύτητα και δημιουργία. Η Αγγλία στηρίζεται στην κατοχή της μπάλας, στην ένταση του πρέσινγκ και στις πολλές επιθετικές επιλογές, αν και στα τελευταία παιχνίδια έχει παρουσιάσει αμυντικές αδυναμίες. Μάλιστα, θα στερηθεί τον τιμωρημένο Τζάρελ Κουάνσα, ο οποίος αποβλήθηκε απέναντι στο Μεξικό.

Η Νορβηγία, από την άλλη, έχει ως απόλυτο σημείο αναφοράς τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακό τουρνουά και αποτελεί έναν από τους πρώτους σκόρερ της διοργάνωσης. Δίπλα του, ο Μάρτιν Έντεγκααρντ οργανώνει το παιχνίδι, ενώ οι Σόρλοτ, Άγιερ και Ρίερσον συμπληρώνουν έναν κορμό που συνδυάζει δύναμη, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις αντεπιθέσεις. Η ομάδα του Στάλε Σόλμπακεν δεν επιδιώκει πάντα την κατοχή, αλλά χτυπά με μεγάλη ταχύτητα στους ανοιχτούς χώρους και έχει αποδείξει ότι εκμεταλλεύεται σχεδόν κάθε ευκαιρία που δημιουργεί.

Η πορεία των δύο ομάδων μέχρι τα προημιτελικά ήταν διαφορετική αλλά εξίσου εντυπωσιακή. Η Αγγλία απέκλεισε αρχικά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 2-1 και στη συνέχεια λύγισε το Μεξικό με 3-2 σε έναν δραματικό αγώνα. Η Νορβηγία, αντίθετα, πέτυχε δύο μεγάλες εκπλήξεις, νικώντας 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού και στη συνέχεια αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Βραζιλία με το ίδιο σκορ, χάρη σε μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση του Χάαλαντ.

Η προϊστορία γέρνει ξεκάθαρα προς την πλευρά των «Τριών Λιονταριών». Σε δώδεκα προηγούμενες αναμετρήσεις η Αγγλία μετρά επτά νίκες, η Νορβηγία δύο, ενώ τρία παιχνίδια ολοκληρώθηκαν ισόπαλα. Παρ’ όλα αυτά, η φετινή διοργάνωση έχει αποδείξει πως τα φαβορί δεν έχουν καμία εγγύηση επιτυχίας.

Όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι θα κριθεί στη μονομαχία δύο εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του κόσμου: του Χάρι Κέιν και του Έρλινγκ Χάαλαντ. Αν η Αγγλία επιβάλει τον ρυθμό της θα έχει τον πρώτο λόγο, όμως αν η Νορβηγία βρει χώρους στην κόντρα, διαθέτει την ποιότητα για να ολοκληρώσει ακόμη μία μεγάλη έκπληξη και να γράψει ιστορία.

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