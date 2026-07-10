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10.07.2026 10:26

Νέα παράταση δίνει χρόνο στα ελληνικά ξενοδοχεία να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από την Booking.com μέσω συλλογικής αγωγής

10.07.2026 10:26
booking

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Μια νέα ευκαιρία αποκτούν τα ελληνικά ξενοδοχεία που δεν συμμετείχαν μέχρι σήμερα στην πανευρωπαϊκή συλλογική αγωγή κατά της Booking.com, καθώς η προθεσμία ένταξης στη διαδικασία παρατείνεται έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026. Η εξέλιξη έρχεται μετά από σημαντικές δικαστικές αποφάσεις σε Ολλανδία και Γερμανία, οι οποίες, σύμφωνα με τους φορείς που συντονίζουν την υπόθεση, ενισχύουν τη νομική θέση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Η συλλογική αγωγή κατατέθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου του Άμστερνταμ από το Stichting Hotel Claims Alliance (SHCA) και αφορά τις οικονομικές ζημίες που εκτιμάται ότι υπέστησαν χιλιάδες ξενοδοχεία εξαιτίας των λεγόμενων «ρητρών καλύτερης τιμής» ή «ρητρών ισοτιμίας», τις οποίες εφάρμοζε για χρόνια η Booking.com. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους, οι συγκεκριμένες ρήτρες περιόριζαν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές ή καλύτερους όρους μέσω των δικών τους καναλιών πώλησης, επηρεάζοντας τον ανταγωνισμό και αυξάνοντας το κόστος συνεργασίας με την πλατφόρμα.

Η παράταση της προθεσμίας συνδέεται με πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου του Άμστερνταμ, το οποίο έκανε δεκτό αίτημα του SHCA για τη διασφάλιση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Σύμφωνα με τον οργανισμό, η Booking.com είχε διακόψει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση την πρόσβαση των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων σε ιστορικά τιμολόγια μέσω του extranet, αρχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την τεκμηρίωση των οικονομικών απαιτήσεων.

Με τη δικαστική απόφαση διασφαλίζεται η διατήρηση τιμολογίων που είχαν εκδοθεί πριν από το 2018 προς χιλιάδες ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, γεγονός που, σύμφωνα με το SHCA, ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα των ξενοδοχείων να στηρίξουν τις αξιώσεις τους.

Θετικές εξελίξεις καταγράφονται και στη Γερμανία. Όπως αναφέρει το SHCA, περιφερειακό δικαστήριο του Βερολίνου επιβεβαίωσε την ευθύνη της Booking.com για ζημίες που συνδέονται με την εφαρμογή των ρητρών ισοτιμίας, προσθέτοντας ένα ακόμη νομικό επιχείρημα στην ευρωπαϊκή διεκδίκηση.

Η υπόθεση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη δυναμική, καθώς περισσότεροι από 15.000 ξενοδόχοι από όλη την Ευρώπη έχουν ήδη ενταχθεί στη συλλογική αγωγή. Την πρωτοβουλία στηρίζουν η HOTREC και περισσότεροι από 25 εθνικοί φορείς εκπροσώπησης του ξενοδοχειακού κλάδου, μεταξύ των οποίων και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Βασικός στόχος της συλλογικής διεκδίκησης είναι η καταβολή αποζημιώσεων για τις οικονομικές απώλειες που, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, προκλήθηκαν από πρακτικές οι οποίες περιόρισαν τον ανταγωνισμό, ενίσχυσαν την εξάρτηση των επιχειρήσεων από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες κρατήσεων και περιόρισαν τη δυνατότητα ανάπτυξης των απευθείας κρατήσεων.

Η συμμετοχή των ξενοδοχείων στη διαδικασία δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση, ενώ οι επιχειρήσεις δεν εμφανίζονται ως μεμονωμένοι ενάγοντες. Η αγωγή ασκείται αποκλειστικά από το SHCA, το οποίο εκπροσωπεί συλλογικά τα συμφέροντα των ξενοδοχείων απέναντι στην Booking.com.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο πρόεδρος της HOTREC και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός, υπογράμμισε ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προϋποθέτει ίσους όρους ανταγωνισμού και κανόνες που διασφαλίζουν την ισότιμη συνεργασία μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των ψηφιακών πλατφορμών. Όπως ανέφερε, η συλλογική πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών ξενοδοχείων αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια για την αντιμετώπιση πρακτικών του παρελθόντος και την ενίσχυση ενός πιο ισορροπημένου πλαισίου λειτουργίας της τουριστικής αγοράς.

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