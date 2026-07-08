Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν αρκείται στο να εμπνέει τους Νορβηγούς μέσω της επιτυχίας του ως ποδοσφαιριστής, αλλά θέλει να το κάνει και μέσω της ιστορίας — διδάσκοντάς τους για τους Βίκινγκς.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της χώρας του με 55 γκολ σε 48 αγώνες, δώρισε ένα σπάνιο βιβλίο του 16ου αιώνα με ιστορίες και μύθους των Βίκινγκς στην πόλη της Νορβηγίας όπου μεγάλωσε. Ο Χάαλαντ γεννήθηκε στο Λιντς – καθώς ο πατέρας του, Άλφ-Ίνγκε, έπαιζε τότε στη Λιντς Γιουνάιτεντ – αλλά μεγάλωσε στην πόλη Μπράιν.

Ο 25χρονος και ο πατέρας του αγόρασαν το βιβλίο για 1,3 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες (120.000 ευρώ) τον Δεκέμβριο – ένα ρεκόρ για πώληση βιβλίου στη Νορβηγία. Πρόκειται για την έκδοση του 1594 ενός έργου του ιστορικού του 13ου αιώνα Σνόρρι Στούρλουσον, το οποίο αφηγείται μεσαιωνικές ιστορίες για βασιλιάδες, βασίλισσες, αγρότες και πολεμιστές των Βίκινγκ (Heimskringla).

σελίδα της Heimskringla

Ο Χάαλαντ δώρισε το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο στη βιβλιοθήκη του Μπράιν, ώστε να μπορεί να εκτίθεται και να είναι προσβάσιμο στο κοινό. Το Μπράιν βρίσκεται στη δυτική Νορβηγία, περίπου 30 χλμ. νότια του Σταβάνγκερ, και αποτελεί μέρος του δήμου Τάιμε, στην περιφέρεια Γιάερεν. «Θέλω το βιβλίο να είναι πάντα ανοιχτό, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν για εκείνους που κατάγονταν από τον τόπο καταγωγής μου, το Μπράιν και τη Γιάερεν», δήλωσε ο Χάαλαντ.

«Είχα την τύχη να ζήσω το όνειρό μου μέσω του ποδοσφαίρου, και ξέρω ότι δεν έχουν όλοι αυτή την ευκαιρία. Τα βιβλία δίνουν σε πολύ περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να ονειρεύονται μεγάλα πράγματα, να βλέπουν νέες δυνατότητες και να βρίσκουν το δικό τους μονοπάτι» είπε ο Νορβηγός στράικερ που οδηγεί την εθνική ομάδα της χώρας του στους «8» του Μουντιάλ.

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