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08.07.2026 15:10

Καταιγιστικές πρεμιέρες «Eddington», «Black Phone 2», «Shell» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

08.07.2026 15:10
Nova

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Καταιγισμό από τις μεγάλες πρεμιέρες «Eddington» (12/7), «Black Phone 2» (19/7), «Shell» (26/7) και με κορυφαίο καστ πρωταγωνιστών, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal, Ethan Hawke, Kate Hudson, Elisabeth Moss, θα απολαύσουν οι σινεφίλ τις επόμενες Κυριακές του Ιουλίου στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Την Κυριακή 12 Ιουλίου (22:00) θα προβληθεί η κωμωδία «Eddington» (2025, διάρκειας 143’) με τους Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal, Austin Butler σε σκηνοθεσία του Ari Aster.

Τον Μάιο του 2020, η σύγκρουση ενός σερίφη και ενός δημάρχου εξελίσσεται σε σκληρή προεκλογική μάχη. Καθώς η πανδημία και οι πολιτικές εντάσεις διχάζουν, οι γείτονες στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου κάνει πρεμιέρα το sequel της ταινίας τρόμου «Black Phone» (2025, διάρκειας 109’) με τους Ethan Hawke, Madeleine McGraw, Mason Thames σε σκηνοθεσία του Scott Derrickson.

Τέσσερα χρόνια μετά τη διαφυγή του από έναν μασκοφόρο δολοφόνο, ένας έφηβος στοιχειώνεται από τηλεφωνήματα από τον κόσμο των νεκρών. Μαζί με την αδελφή του έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα απειλή.

Η τελευταία Κυριακή του Ιουλίου (26/7) φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών το θρίλερ «Shell» (2024, διάρκειας 100’) με τους Kate Hudson, Elisabeth Moss, Elizabeth Berkley σε σκηνοθεσία του Max Minghella. Μια ηθοποιός που βλέπει την καριέρα της να φθίνει στρέφεται σε μια πρωτοποριακή θεραπεία που υπόσχεται αιώνια νεότητα. Η επιτυχία επιστρέφει, αλλά τα σκοτεινά σχέδια της εταιρείας αποκαλύπτονται.

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

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