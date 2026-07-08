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08.07.2026 16:03

Καιρός: Ζέστη με… καταιγίδες – Ραγδαία αλλαγή το επόμενο 24ωρο – Μπόρες και στην Αττική, τι ώρα θα βρέξει

08.07.2026 16:03
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Για απότομη αλλαγή στον καιρό, παρόλο που διανύουμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, από το βράδυ της Τετάρτης, προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι τις επόμενες ώρες η ατμοσφαιρική αστάθεια θα ενισχυθεί και θα φέρει βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Αρχικά, αυξημένες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους στη βόρεια Ελλάδα, ενώ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές.

Παρά την αλλαγή του καιρού, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε καλοκαιρινά επίπεδα, με τον υδράργυρο να φτάνει και τους 35 βαθμούς.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η αυξημένη αστάθεια θα δημιουργήσει συνθήκες για τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά τμήματα.

Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Τις πρώτες ώρες της Πέμπτης οι μπόρες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας και τις Σποράδες. Στη συνέχεια, η αστάθεια θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής.

Μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν κατά τόπους ένταση.

Στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το meteo, η βροχή θα ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι και θα κρατήσει μέχρι τις 15:00.

Στα Βόρεια Προάστια, η βροχή θα κρατήσει περισσότερες ώρες, μέχρι το βράδυ στις 21:00.

Όπως ξεκαθαρίζει ο μετεωρολόγος, η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή. Στα κεντρικά η χώρα θα κινηθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου, στα νότια στους 33 βαθμούς, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα οι τιμές θα κυμανθούν από 28 έως 35.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τους 32 βαθμούς.

Από την Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η αστάθεια δεν θα υποχωρήσει εντελώς, καθώς στα ορεινά της Πελοποννήσου είναι πιθανό να εκδηλωθούν εκ νέου τοπικές μπόρες.

Τέλος, το Σαββατοκύριακο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με τις περισσότερες περιοχές να επιστρέφουν σε καλοκαιρινό σκηνικό.

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