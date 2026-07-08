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08.07.2026 17:15

Πυρά Καρυστιανού σε Μητσοτάκη για την Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Εθνική προδοσία η μη άσκηση βέτο

08.07.2026 17:15
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Σφοδρή ήταν η αντίδραση της προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρίας Καρυστιανού για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Η κ. Καρυστιανού, σε ανάρτησή της χαρακτήρισε εξοργιστικά τα συμβαίνοντα στην Άγκυρα, μίλησε για αφωνία στο εσωτερικό της Ελλάδας και έκανε λόγο για δουλικότητα εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη που δεν προστάτευσε τα εθνικά μας συμφέροντα.

Η κ. Καρυστιανού στάθηκε ιδιαίτερα στη μη άσκηση βέτο εκ μέρους της Ελλάδας «στην αναβάθμιση της Τουρκίας σε ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκή άμυνα», χαρακτηρίζοντας τη στάση του πρωθυπουργού εθνική προδοσία, για την οποία θα λογοδοτήσει.

Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, στράφηκε και κατά της αντιπολίτευσης την οποία κατηγόρησε ότι την απασχολεί μόνο η «προεκλογική ψηφοθηρία».

Αναλυτικά η ανάρτηση Καρυστιανού

«Βλέποντας αυτά τα εξοργιστικά που συμβαίνουν δίπλα μας, στην Άγκυρα , σε συνδυασμό με την εδώ αφωνία, νιώθω την ανάγκη να δηλώσω τα εξής: Δεν θα σταθώ στην απαξίωση προς το πρόσωπο του ΠΘ της Ελλάδος, διότι γνωρίζω την πλήρη αποτυχία του να ενεργεί ως ηγέτης που φροντίζει τη χώρα του. Θα σταθώ στη δουλικότητα του χαρακτήρα και την πολιτική του βούληση που δεν προστατεύουν τα εθνικά συμφέροντα. Η σκόπιμη μη άσκηση του βέτο, που είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας και το κύριο διπλωματικό μας χαρτί, συνιστά Εθνική Προδοσία και ο κ. Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει και για αυτό. Συναινεί χωρίς ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ στην αναβάθμιση της Τουρκίας σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή άμυνα, χωρίς να ασκεί βέτο. Και αυτό ενώ η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν είναι αντίθετη στη συμμαχία πράξη. Είναι έμπρακτη εκδήλωση εθνικής αξιοπρέπειας, λέξης άγνωστης για τον κ. Μητσοτάκη και το κόμμα του. Παράλληλα παθητική έως ανύπαρκτη είναι και η στάση και αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν χαθεί σε «πιο σοβαρά θέματα», όπως η προεκλογική ψηφοθηρία. Ως Ελληνίδα νιώθω ντροπή , θυμό και απογοήτευση για την πολιτική ανικανότητα και την εν γνώσει αδιαφορία των πολιτικών για το αύριο της χώρας. Δεν ξεχνάμε όμως, ούτε και βέβαια θα συγχωρήσουμε ποτέ όσους πρόδωσαν διαχρονικά τη γη των προγόνων μας και των παιδιών μας».

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