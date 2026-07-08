search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 18:18
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.07.2026 18:13

Η MG επιταχύνει προς τη νέα εποχή της έξυπνης κινητικότητας με προηγμένες τεχνολογίες εξηλεκτρισμού και ADAS

08.07.2026 18:13
MG Next Generation Parking Technology

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google
  • Η MG παρουσιάζει τη νέα γενιά τεχνολογιών εξηλεκτρισμού με έμφαση στην αποδοτικότητα και την ποιότητα κύλισης
  • Η νέα μπαταρία MG SolidCore εξασφαλίζει σταθερότερη απόδοση και βελτιωμένη αυτονομία
  • Η επόμενη γενιά αυτόματου παρκαρίσματος καλύπτει περισσότερα από 300 είδη θέσεων στάθμευσης
  • Το Navigate On Autopilot (NOA) θα κάνει ντεμπούτο σε νέο SUV της MG στα τέλη του 2027
  • Η MG πραγματοποιεί ήδη δοκιμές Robotaxi Επιπέδου 4 σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Κίνα

Η MG παρουσίασε στο MG Tech Day στο Λονδίνο τον νέο τεχνολογικό της οδικό χάρτη, αποκαλύπτοντας τις επόμενες εξελίξεις στους τομείς του εξηλεκτρισμού, των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και της αυτόνομης κινητικότητας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες τεχνολογίες εξηλεκτρισμού της MG, η νέα μπαταρία MG SolidCore και η ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), σχεδιασμένων για να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες των ευρωπαϊκών δρόμων.

Η MG συνεχίζει να επενδύει στην εξέλιξη προηγμένων λύσεων ηλεκτροκίνησης, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της οδηγικής εμπειρίας και της συνολικής αποδοτικότητας των μελλοντικών μοντέλων της.

Η νέα μπαταρία MG SolidCore, η πρώτη ημι-στερεάς κατάστασης μπαταρία που παράγεται μαζικά, προσφέρει σταθερότερη παροχή ισχύος και βελτιωμένη απόδοση σε κάθε συνθήκη χρήσης.

Στον τομέα των ADAS, η MG αξιοποιεί περισσότερα από 1,2 εκατ. χιλιόμετρα πραγματικών δεδομένων οδήγησης από 24 ευρωπαϊκές χώρες για την εξέλιξη των συστημάτων της.

Το σύστημα MG One Touch iAD υποστηρίζει πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες στάθμευσης, ενώ το Navigate On Autopilot θα αποτελέσει το επόμενο βήμα στην υποβοηθούμενη οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει τις δοκιμές Robotaxi Επιπέδου 4 σε διεθνές επίπεδο, εξερευνώντας τις δυνατότητες της πλήρως αυτόνομης μετακίνησης.

Με στρατηγική «In Europe, for Europe», η MG συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που κάνουν την οδήγηση πιο ασφαλή, πιο εύκολη και πιο απολαυστική.

Ανακαλύψτε τη γκάμα μοντέλων και τις τεχνολογίες της MG στο https://mgmotor.gr/.

Διαβάστε επίσης:

Goodwood Festival of Speed 2026: Η DS Automobiles στο προσκήνιο με το μονοθέσιο DS E-TENSE FE19

Peugeot 208: Όλες οι εκδόσεις και οι τιμές του – Έρχεται και GTi

Κίνα: Ακόμα ένα BYD γίνεται ανάρπαστο με 65.000 παραγγελίες σε 30 ώρες





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MG Next Generation Parking Technology
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η MG επιταχύνει προς τη νέα εποχή της έξυπνης κινητικότητας με προηγμένες τεχνολογίες εξηλεκτρισμού και ADAS

pierrakakis econmist 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Economist: «Η Ευρώπη χρειάζεται κοινό δόγμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Δεν αρκεί μια ήπειρος για να ρυθμίσει τα μοντέλα AI»

opekepe_new
ΕΛΛΑΔΑ

Έφεση κατά αθωωτικής απόφασης για επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

germania astynomia 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Βαυαρία: Δύο μαθήτριες σοβαρά τραυματισμένες, συνελήφθη ο 16χρονος δράστης

sakis arnaoutoglou 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο τα κληροδοτήματα των εθνικών ευεργετών 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή του καιρού την Πέμπτη με βροχές και 30άρια: Η ζέστη κάνει πίσω, ενώ η Ευρώπη «ψήνεται»

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ - Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 18:17
MG Next Generation Parking Technology
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η MG επιταχύνει προς τη νέα εποχή της έξυπνης κινητικότητας με προηγμένες τεχνολογίες εξηλεκτρισμού και ADAS

pierrakakis econmist 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Economist: «Η Ευρώπη χρειάζεται κοινό δόγμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Δεν αρκεί μια ήπειρος για να ρυθμίσει τα μοντέλα AI»

opekepe_new
ΕΛΛΑΔΑ

Έφεση κατά αθωωτικής απόφασης για επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

1 / 3