Η MG επιταχύνει προς τη νέα εποχή της έξυπνης κινητικότητας με προηγμένες τεχνολογίες εξηλεκτρισμού και ADAS

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Η MG παρουσιάζει τη νέα γενιά τεχνολογιών εξηλεκτρισμού με έμφαση στην αποδοτικότητα και την ποιότητα κύλισης

Η νέα μπαταρία MG SolidCore εξασφαλίζει σταθερότερη απόδοση και βελτιωμένη αυτονομία

Η επόμενη γενιά αυτόματου παρκαρίσματος καλύπτει περισσότερα από 300 είδη θέσεων στάθμευσης

Το Navigate On Autopilot (NOA) θα κάνει ντεμπούτο σε νέο SUV της MG στα τέλη του 2027

Η MG πραγματοποιεί ήδη δοκιμές Robotaxi Επιπέδου 4 σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Κίνα

Η MG παρουσίασε στο MG Tech Day στο Λονδίνο τον νέο τεχνολογικό της οδικό χάρτη, αποκαλύπτοντας τις επόμενες εξελίξεις στους τομείς του εξηλεκτρισμού, των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και της αυτόνομης κινητικότητας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες τεχνολογίες εξηλεκτρισμού της MG, η νέα μπαταρία MG SolidCore και η ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), σχεδιασμένων για να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες των ευρωπαϊκών δρόμων.

Η MG συνεχίζει να επενδύει στην εξέλιξη προηγμένων λύσεων ηλεκτροκίνησης, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της οδηγικής εμπειρίας και της συνολικής αποδοτικότητας των μελλοντικών μοντέλων της.

Η νέα μπαταρία MG SolidCore, η πρώτη ημι-στερεάς κατάστασης μπαταρία που παράγεται μαζικά, προσφέρει σταθερότερη παροχή ισχύος και βελτιωμένη απόδοση σε κάθε συνθήκη χρήσης.

Στον τομέα των ADAS, η MG αξιοποιεί περισσότερα από 1,2 εκατ. χιλιόμετρα πραγματικών δεδομένων οδήγησης από 24 ευρωπαϊκές χώρες για την εξέλιξη των συστημάτων της.

Το σύστημα MG One Touch iAD υποστηρίζει πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες στάθμευσης, ενώ το Navigate On Autopilot θα αποτελέσει το επόμενο βήμα στην υποβοηθούμενη οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει τις δοκιμές Robotaxi Επιπέδου 4 σε διεθνές επίπεδο, εξερευνώντας τις δυνατότητες της πλήρως αυτόνομης μετακίνησης.

Με στρατηγική «In Europe, for Europe», η MG συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που κάνουν την οδήγηση πιο ασφαλή, πιο εύκολη και πιο απολαυστική.

Ανακαλύψτε τη γκάμα μοντέλων και τις τεχνολογίες της MG στο https://mgmotor.gr/.

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