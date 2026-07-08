ΣΥΡΙΖΑ: Διευκρινίσεις της Κουμουνδούρου για τη σύνθεση της Κ.Ε. μετά τα αιτήματα Παππά και Αλεξιάδη

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Σε διευκρινίσεις για την σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής μετά τις αναπληρώσεις των μελών που αποχώρησαν το προηγούμενο διάστημα προχωράει η Κουμουνδούρου, ύστερα από τα σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν στελέχη και μέλη του οργάνου όπως ο Νίκος Παππάς και ο Τρύφων Αλεξιάδης.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασία Σαπουνά η οποία απάντησε σε αιτήματα που είχαν διατυπωθεί σχετικά με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, διευκρινίζεται πως:

Η επικαιροποιημένη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής (με τις αναπληρώσεις) θα δημοσιοποιηθεί την Παρασκευή στο syriza.gr .

την Παρασκευή στο . Οι αναπληρώσεις γίνονται αυτόματα από τον αρμόδιο εργαζόμενο με βάση τις οδηγίες της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, χωρίς καμία δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης.

γίνονται από τον αρμόδιο εργαζόμενο με βάση τις οδηγίες της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, χωρίς καμία δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης. Ο Ισολογισμός για το 2025 είναι αναρτημένος στο site του κόμματος, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε και ο έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

για το 2025 είναι του κόμματος, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε και ο έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ⁠Ο Προϋπολογισμός για το 2026 έχει συζητηθεί ήδη στα Όργανα του κόμματος και είναι στη διάθεση των μελών της ΠΓ.

Υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει το Σάββατο 11 Ιουλίου, ύστερα από αίτημα 73 μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Δεδομένου ότι η Κενρική Επιτροπή δεν συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, δεν αναμένεται να συνεδριάσει προηγουμένως η Πολιτική Γραμματεία, εξηγούν κομματικές πηγές.

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