ΣΥΡΙΖΑ: Διευκρινίσεις της Κουμουνδούρου για τη σύνθεση της Κ.Ε. μετά τα αιτήματα Παππά και Αλεξιάδη

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Σε διευκρινίσεις για την σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής μετά τις αναπληρώσεις των μελών που αποχώρησαν το προηγούμενο διάστημα προχωράει η Κουμουνδούρου, ύστερα από τα σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν στελέχη και μέλη του οργάνου όπως ο Νίκος Παππάς και ο Τρύφων Αλεξιάδης.
Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασία Σαπουνά η οποία απάντησε σε αιτήματα που είχαν διατυπωθεί σχετικά με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, διευκρινίζεται πως:
Υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει το Σάββατο 11 Ιουλίου, ύστερα από αίτημα 73 μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Δεδομένου ότι η Κενρική Επιτροπή δεν συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, δεν αναμένεται να συνεδριάσει προηγουμένως η Πολιτική Γραμματεία, εξηγούν κομματικές πηγές.
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