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08.07.2026 19:16

ΣΥΡΙΖΑ: Διευκρινίσεις της Κουμουνδούρου για τη σύνθεση της Κ.Ε. μετά τα αιτήματα Παππά και Αλεξιάδη

08.07.2026 19:16
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Σε διευκρινίσεις για την σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής μετά τις αναπληρώσεις των μελών που αποχώρησαν το προηγούμενο διάστημα προχωράει η Κουμουνδούρου, ύστερα από τα σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν στελέχη και μέλη του οργάνου όπως ο Νίκος Παππάς και ο Τρύφων Αλεξιάδης.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασία Σαπουνά η οποία απάντησε σε αιτήματα που είχαν διατυπωθεί σχετικά με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, διευκρινίζεται πως:

  • Η επικαιροποιημένη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής (με τις αναπληρώσεις) θα δημοσιοποιηθεί την Παρασκευή στο syriza.gr
  • Οι αναπληρώσεις γίνονται αυτόματα από τον αρμόδιο εργαζόμενο με βάση τις οδηγίες της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, χωρίς καμία δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης. 
  • Ο Ισολογισμός για το 2025 είναι αναρτημένος στο site του κόμματος, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε και ο έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
  • ⁠Ο Προϋπολογισμός για το 2026 έχει συζητηθεί ήδη στα Όργανα του κόμματος και είναι στη διάθεση των μελών της ΠΓ.

Υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει το Σάββατο 11 Ιουλίου, ύστερα από αίτημα 73 μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Δεδομένου ότι η Κενρική Επιτροπή δεν συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, δεν αναμένεται να συνεδριάσει προηγουμένως η Πολιτική Γραμματεία, εξηγούν κομματικές πηγές.

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