Σοκ στην Κεντροαριστερά: Χάνεται η δεύτερη θέση για το ΠΑΣΟΚ, μεγαλώνει την διαφορά η ΕΛΑΣ – Σκαμπανεβάσματα ΝΔ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι τέσσερις τελευταίες μετρήσεις της Interview – μίας εταιρείας για την οποία η Χαριλάου δεν είχε ποτέ να πει επικριτικά λόγια, όπως έκανε με άλλες – αποτυπώνουν μία τάση που αρχίζει πλέον να αποκτά πολιτικό βάρος: Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα όχι μόνο εμφανίζεται σταθερά στη δεύτερη θέση, αλλά διευρύνει τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ, την ώρα που η ΝΔ κινείται με σκαμπανεβάσματα και δυσκολεύεται να παγιωθεί καθαρά πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.

Στην πραγματικότητα δηλαδή και εφόσον δεν υπάρξουν θεαματικές ανατροπές φαίνεται να κρίνεται ήδη η μάχη της δεύτερης θέσης. Και έχει ιδιαίτερη σημασία να γίνονται οι συγκρίσεις μεταξύ δημοσκοπήσεων της ίδιας εταιρείας, ανεξάρτητα από την άποψη που έχει κανείς για τη μεθοδολογία και την ακρίβεια των στοιχείων της. Διότι σε κάθε περίπτωση αποτυπώνεται μία τάση. Και η τάση, ως αυτοτελές δεδομένο, δύσκολα αμφισβητείται, ακόμα κι αν αυτά καθαυτά τα στοιχεία υπερτιμούν ή υποεκτιμούν τις πολιτικές δυνάμεις.

Στις 26 Μαΐου, λοιπόν στην πρώτη μέτρηση, εν μέσω εμφάνισης των νέων κομμάτων, η απόσταση ανάμεσα στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ ήταν οριακή: 12,8% έναντι 12,3%στην πρόθεση ψήφου, δηλαδή μόλις μισή μονάδα. Ενάμιση μήνα αργότερα, στις 7 Ιουλίου, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική: η ΕΛ.Α.Σ. φτάνει στο 15,3%, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 11,1%. Η διαφορά έχει εκτοξευθεί στις 4,2 μονάδες στην πρόθεση ψήφου.

Ακόμη πιο καθαρή είναι η εικόνα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Στις 7 Ιουλίου η ΕΛ.Α.Σ. καταγράφεται στο 17,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ στο 12,3%, με τη διαφορά να φτάνει τις 5,1 μονάδες. Πρόκειται πλέον για απόσταση που δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως απλή διακύμανση ή στιγμιαία αποτύπωση. Δείχνει να αποκτά χαρακτηριστικά παγίωσης.

Η πορεία των μετρήσεων είναι ενδεικτική.

Στις 9 Ιουνίου η ΕΛ.Α.Σ. βρισκόταν στο 14,6% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,2%, με διαφορά 2,4 μονάδων.

Στις 23 Ιουνίου η διαφορά παρέμεινε σχεδόν ίδια, 14,5% έναντι 12,3%.

Στις 7 Ιουλίου, όμως, η ψαλίδα άνοιξε απότομα, καθώς η ΕΛ.Α.Σ. ανέβηκε στο 15,3% και το ΠΑΣΟΚ έπεσε στο 11,1%.

Για τη Χαριλάου Τρικούπη, το πρόβλημα είναι προφανές. Το ΠΑΣΟΚ δεν χάνει απλώς τη μάχη της δεύτερης θέσης. Δείχνει να απομακρύνεται από αυτήν σε μια περίοδο όπου η δυναμική Τσίπρα αναδιατάσσει τον χώρο της κεντροαριστεράς και πιέζει ευθέως την ηγεσία Ανδρουλάκη.

Η εικόνα ενός κόμματος που διεκδικεί να γίνει βασικός εναλλακτικός πόλος απέναντι στη ΝΔ δυσκολεύει όταν, σε διαδοχικές μετρήσεις, βρίσκεται καθαρά πίσω από το νέο σχήμα του πρώην πρωθυπουργού.

Κι όταν μάλιστα αυτό το καταγράφει μία εταιρεία που είναι από εκείνες με τις καλύτερες για το ΠΑΣΟΚ καταγραφές των επιδόσεών του επί μακρύ διάστημα, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα εάν συνυπολογιστούν δημοσκοπήσεις (πολλών) άλλων εταιρειών, που δίνουν ή μεγαλύτερες διαφορές.

Η σταθερή… αστάθεια της ΝΔ

Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει τη δική της ασταθή εικόνα. Στις 26 Μαΐου βρισκόταν στο 26,1% στην πρόθεση ψήφου. Στις 9 Ιουνίου ανέβηκε στο 28,3% και στις 23 Ιουνίου παρέμεινε ψηλά, στο 28,1%, δείχνοντας ότι η εμφάνιση της ΕΛ.Α.Σ. προκάλεσε αρχικά μια κάποια συσπείρωση στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Όμως στις 7 Ιουλίου υποχώρησε ξανά στο 26,8%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ πέρασε από το 29,5% στις 26 Μαΐου στο 31,2% στις 9 Ιουνίου, για να βρεθεί στις 7 Ιουλίου στο 30,1%. Δηλαδή παραμένει πρώτη με μεγάλη απόσταση, αλλά δείχνει να παλεύει για να κρατήσει το κατώφλι του 30%, χωρίς να μπορεί να διαμορφώσει εικόνα καθαρής ανάκαμψης.

Το συμπέρασμα των τεσσάρων μετρήσεων είναι πολιτικά βαρύ: η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη αλλά όχι άνετη, η ΕΛ.Α.Σ. δείχνει να παγιώνεται ως δεύτερος πόλος και το ΠΑΣΟΚ βλέπει τη δεύτερη θέση να απομακρύνεται, με τη διαφορά πλέον να παίρνει διαστάσεις που αρχίζουν να μοιάζουν δύσκολα αναστρέψιμες.

Διαβάστε επίσης

Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από τη Θεσμών και Διαφάνειας, μετά το γαλάζιο «όχι» στην κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη – «Εκτροπή» κατήγγειλε η αντιπολίτευση, «είναι ιδιώτες» λέει ο Βορίδης

Μπλέκονται τα πράγματα: Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση για τα όσα είπε ο Γεωργιάδης για τον Τσίπρα

Βαθαίνει το ρήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ: Και ο Αλεξιάδης θέτει θέμα αδιαφάνειας στην Κ.Ε. και ζητά στοιχεία μετά τις παραιτήσεις