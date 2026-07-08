Μπλέκονται τα πράγματα: Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση για τα όσα είπε ο Γεωργιάδης για τον Τσίπρα

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Περιπλέκεται η κατάσταση που δημιούργησαν οι δηλώσεις Γεωργιάδη κατά Τσίπρα.

Έτσι, σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με τις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας είχε χρηματιστεί για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγο πριν τις εκλογές του 2019.

Ο Κ. Βελόπουλος είπε ότι σε «οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η Δικαιοσύνη», αλλά, επειδή στην Ελλάδα «η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα», η Ελληνική Λύση, επιδιώκοντας «μια καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη», ζητά με την αναφορά της να διαλευκανθεί πλήρως η καταγγελία και «αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών».

Σύμφωνα με τον Κ. Βελόπουλο, η συγκεκριμένη υπόθεση αποδεικνύει ότι «η σήψη είναι πολύ βαθιά», ενώ στράφηκε και κατά της ΝΔ λέγοντας ότι «αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει». «Εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον, ο ένας καλύπτει τον άλλον, ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Εκβιασμοί με την Ελληνική Λύση και δικαιοσύνη δεν συνάδουν», είπε.

Τέλος σημείωσε ότι «όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία, δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία; Πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι, είτε είναι ο Τσίπρας είτε είναι οποιοσδήποτε άλλος».

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