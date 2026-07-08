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08.07.2026 14:36

Ορμούζ: 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι

08.07.2026 14:36
hormouz

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Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας των Ηνωμένων Εθνών καταδικάζει την επανάληψη των εχθροπραξιών στην περιοχή και προειδοποιεί για την ασφάλεια των ναυτικών και των πλοίων.

Ο Οργανισμός, γνωστός ως IMO, εκτιμά ότι περίπου 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο, καθώς η ένταση στην περιοχή και στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται.

Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός, που είναι αρμόδιος για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, καταδικάζει την επανάληψη των εχθροπραξιών και υπογραμμίζει τον αυξανόμενο κίνδυνο για τα πληρώματα που βρίσκονται στη θάλασσα.

Έκκληση για αποφυγή διέλευσης από το Ορμούζ

Ο γενικός γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες, κάλεσε τους παράγοντες της ναυτιλίας να αποφεύγουν τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας.

«Οι επιθέσεις μόνο επιτείνουν τον φόβο, την αβεβαιότητα και την απελπισία από την οποία ήδη υποφέρουν οι 6.000 άνθρωποι στη θάλασσα, που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία και αδυνατούν να εγκαταλείψουν τον Κόλπο με ασφάλεια», ανέφερε ο Ντομίνγκες.

Ανησυχία για τους ναυτικούς στον Κόλπο

Η ανακοίνωση του IMO αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση της κρίσης, καθώς χιλιάδες ναυτικοί βρίσκονται σε πλοία χωρίς δυνατότητα ασφαλούς αποχώρησης από την περιοχή.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαύλους διεθνώς, προκαλεί έντονη ανησυχία στη ναυτιλιακή κοινότητα, με τον Οργανισμό να ζητά αυξημένη προσοχή και αποφυγή κινδύνων.

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