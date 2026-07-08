Βενεζουέλα: Μυστήριο με Ελληνίδα που βγήκε ζωντανή από τα χαλάσματα και έκτοτε αγνοείται 

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Αγωνία επικρατεί στους Ελληνες ομογενείς της Βενεζουέλας για μία γυναίκα η οποία διασώθηκε από τα συντρίμμια του σπιτιού της, όμως από τότε χάθηκαν τα ίχνη της.

Η συγκεκριμένη Ελληνίδα είχε βγει από τα ερείπια πολυκατοικίας μετά τον σεισμό της 24ης Ιουνίου, όμως λόγω της κατάρρευσης των κρατικών δομών στη Βενεζουέλα, δεν υπάρχει κανένα επίσημο αρχείο για τους διασωθέντες ή τους τραυματίες.

Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται και σύμφωνα με την ΕΡΤ είναι σε εξέλιξη ένας αγώνας δρόμου από τους ομογενείς και την εκκλησία της περιοχής προκειμένου να την εντοπίσουν.

Ψάχνουν όλα τα κέντρα υγείας, δομές και όπου αλλού μπορεί να βρίσκεται. Δεν γνωρίζει κανείς αν νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, ούτε αν ήταν μόνη της τη στιγμή της κατάρρευσης.

Από τον φονικό σεισμό, συνολικά τέσσερα σπίτια Ελλήνων έχουν καταστραφεί, χωρίς να υπάρχουν θύματα.

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