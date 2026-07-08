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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

08.07.2026 15:06

Για καλό το είπε; – Ο Λοβέρδος δεν βλέπει τη ΝΔ κάτω από 28,5%…

08.07.2026 15:06
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Την εκτίμηση ότι στις εθνικές εκλογές η ΝΔ δεν θα πάρει ποσοστό χαμηλότερο του 28,5% που είχε λάβει στις ευρωεκλογές έκανε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Μιλώντας στο ΟΝΕ, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και νυν υποψήφιος με τη «γαλάζια» παράταξη επικαλέστηκε την εμπειρία του για να εκτιμήσει ότι το κυβερνών κόμμα δεν θα πέσει κάτω από την επίδοση του Ιουνίου του 2024, προσθέτοντας ότι το ποσοστό της είναι γύρω από το «3», χωρίς να έχουν ακόμα τεθεί τα διλήμματα και προέβλεψε ότι η συσπείρωση θα αυξηθεί πολύ.

Πάντως, μεταξύ μας, το 28,5% είναι ποσοστό που στη ΝΔ ούτε να το ακούσουν δεν θέλουν…

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