Ο Τραμπ είπε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν στη συμμαχία

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Ο Τραμπ είπε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι ήθελε να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχία, δήλωσε στο Reuters μια πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να συνεχίσουν να πωλούν όπλα σε συμμάχους ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνταν, ανέφερε η πηγή, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Η πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: «Θέλουμε να παραμείνουμε μαζί σας».

Ο Τραμπ ασκεί κριτική στο ΝΑΤΟ εδώ και χρόνια και έχει απειλήσει στο παρελθόν να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη διατλαντική συμμαχία.

Ο Τραμπ δεν επανέλαβε την κριτική του προς την Ισπανία, σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ούτε την ανακοίνωσή του ότι μια προσωρινή συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν είχε λήξει κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανέφερε η πηγή.

Επίσης, δεν ανέφερε το ζήτημα της Γροιλανδίας, πρόσθεσε η πηγή.

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