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08.07.2026 16:54

Η χαμένη παιδικότητα των παιδιών της Γάζας: Ένα ακόμα καλοκαίρι χωρίς βουτιές στη θάλασσα και παιχνίδι

08.07.2026 16:54
Gaza

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Το καλοκαιρι για τρίτη χρονιά δεν είναι γεμάτο ανεμελιά για τα παιδιά της Γάζας, καθώς η καθημερινότητα τους περιστρέφεται γύρω από την επιβίωση.

Η Φατέν Ναμπχάν προσπαθεί να κρατά απασχολημένα τα παιδιά της με δημιουργικές δραστηριότητες. Ξεκινούν τη μέρα τους συλλέγοντας νερό από φορτηγά και σημεία διανομής, μεταφέροντας φαγητό από κοινοτικές κουζίνες και μαζεύοντας καυσόξυλα για να ανάψουν φωτιά.

«Αυτή είναι η ρουτίνα των παιδιών μου κάθε μέρα… αυτό είναι όλο κι όλο που κάνουν», δήλωσε η μητέρα.

«Ούτε δραστηριότητες, ούτε κατασκηνώσεις, ούτε ζωγραφική, ούτε χρώματα, τίποτα απολύτως. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τα βάζω να αποστηθίζουν μερικά κομμάτια από το Κοράνι. Αυτό είναι το μέγιστο που μπορώ να καταφέρω», πρόσθεσε.

«Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος για να εκτονώνουν την ενέργειά τους και να αναπτύσσονται οι δεξιότητες των παιδιών, αλλά οι πόροι απλά δεν υπάρχουν. Καθόλου εφόδια, ούτε παιχνίδια, ούτε τετράδια, ούτε κηρομπογιές, ούτε καν χαρτί και στυλό», επέσημανε. 

Ο σύζυγός της Φατέν , Ρααφάτ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τον Οκτώβριο του 2024. «Με το ζόρι καταφέρνω να ταΐσω τα παιδιά μου και να καλύψω τις βασικές τους ανάγκες».

Το Ισραήλ από το 2023 έχει σκοτώσει περισσότερους από 73.000 Παλαιστίνιους, έχει ισοπεδώσει το κτιριακό απόθεμα και εκτόπισε τον πληθυσμό στο 40% της ΓάζαςΟ πόλεμος έχει στερήσει από τα παιδιά της Φατέν όπως και από τα υπόλοιπα παιδιά της Γάζας,  ένα κομμάτι της παιδικότητας τους. Αντί να παίζουν κάθονται στη σειρά για να φέρουν νερό, μαζεύουν καυσόξυλα και κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τη μητέρα τους.

Απώλεσαν την παιδικότητα τους

«Νιώθω βαθιά θλίψη που περνούν την παιδική τους ηλικία με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι μια εποχή για παιχνίδι, όχι για ευθύνες», λέει η Φατέν.

Η Φατέν ανέφερε ότι δεν υπάρχουν κοινοτικές ή θεσμικές πρωτοβουλίες που να στοχεύουν στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στα παιδιά των καταυλισμών εκτοπισμένων κατά τη διάρκεια των σχολικών καλοκαιρινών διακοπών.

«Τα παιδιά μας ζουν σε μια ξεχασμένη γωνιά του κόσμου. Κάθε μέρα διαβάζω την απώλεια και τη θλίψη στα μάτια τους. Ακόμα και το παιχνίδι, η πιο απλή από τις ανάγκες τους, λείπει», συμπληρώνει. 

Σύμφωνα με τη UNICEF τα μικρά παιδιά στη Γάζα στερούνται ασφαλούς περιβάλλοντος που είναι απαραίτητα για την πρώιμη ανάπτυξη, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά αντιμετωπίζουν «παρατεταμένες διακοπές στη μάθηση με περιορισμένες προοπτικές αποκατάστασης χωρίς στοχευμένη παρέμβαση και μείωση των ευκαιριών κοινωνικής και ψυχολογικής ανάπτυξης».

Το οργανωμένο παιχνίδι αλλάζει την ψυχολογία τους

Η Ασμάα Σάλεχ μαζί με τα πέντε παιδιά της μετακινούνται από το ένα μέρος της Γάζας στο άλλο. Μέλημα της ήταν και είναι τα παιδιά 8-17 ετών να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Μέσα στην ημέρα μαθαίνουν στίχους από το Κοράνι , ενώ κατάφερε να εξασφαλίσει θέσεις μία φορά την εβδομάδα για δύο από τα παιδιά της σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση που οργανώνει μια τοπική φιλανθρωπική οργάνωση.

«Όταν πηγαίνουν κατασκήνωση ξυπνούν νωρίς με έναν ασυνήθιστο ενθουσιασμό, τρέχουν να κάνουν ντους, να χτενιστούν και να ντυθούν και μερικές φορές παραλείπουν ακόμα και το πρωινό εντελώς, από τη λαχτάρα τους να φτάσουν στην κατασκήνωση στην ώρα τους», λέει η Ασμάα με ένα χαμόγελο. 

Οι υπόλοιπες ημέρες είναι μονότονες: ξύπνημα, φαγητό και βοήθεια στη μητέρα τους με τις καθημερινές δουλειές στη σκηνή, όπως το πλύσιμο, το μαγείρεμα, το ζύμωμα και η μεταφορά νερού. Πρόσφατα απέκτησε από μία φιλανθρωπική οργάνωση ένα κουτί κηρομπογιές και λίγες κόλλες ζωγραφικής

«Κάνω ό,τι μπορώ για να αξιοποιήσω τον χρόνο τους το καλοκαίρι. Βλέπω τη διαφορά που κάνει στην ψυχολογία τους ακόμα και μία ώρα οργανωμένου παιχνιδιού», σχολιάζει.

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