search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 16:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.07.2026 15:42

Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Βαυαρία: Τουλάχιστον τέσσερα άτομα σοβαρά τραυματισμένα, συνελήφθη ο δράστης

08.07.2026 15:42
germania astynomia 123- new
Photo: AP Αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαυαρίας, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία. Γερμανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 άτομα σοβαρά τραυματισμένα από πυροβολισμούς.

«Αυτή την ώρα, γνωρίζουμε ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Welfen Gymnasium. Ένας ύποπτος συνελήφθη», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Χ η αστυνομία της Βαυαρίας, καλώντας τους πολίτες να «αποφύγουν την περιοχή», χωρίς ωστόσο να δίνει διευκρινίσεις για τη φύση της επίθεσης ή του περιστατικού.

«Ο αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους είναι ακόμα υπό διερεύνηση», πρόσθεσε η αστυνομία. Σε επικοινωνία του Γαλλικού Πρακτορείου, εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο.

Η Γερμανία έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια αρκετές επιθέσεις σε σχολεία και αγορές, που έχουν προκαλέσει σοκ στη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Χέγκσεθ ακύρωσε το ταξίδι του στο Ισραήλ και τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου

Τραγική ειρωνεία: Ο επιχειρηματίας που ήθελε να ζήσει για πάντα πάσχει από ανίατη ασθένεια

Ορμούζ: 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
macron erdogan route – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Διαβουλεύσεις με Τουρκία και Ιταλία για το σύστημα αεράμυνας SAMP/T

trump zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει «ναι» στην κατασκευή Patriot από την Ουκρανία και προαναγγέλλει νέα πλήγματα στο Ιράν

nato-89234
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: «Ακλόνητη δέσμευση» στη συλλογική άμυνα – Νέες προμήθειες 50 δισ. και βοήθεια 140 δισ. στην Ουκρανία μέχρι και το 2027

vroxi athina 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ζέστη με… καταιγίδες – Ραγδαία αλλαγή το επόμενο 24ωρο – Μπόρες και στην Αττική, τι ώρα θα βρέξει

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 64χρονος κωφός για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή του καιρού την Πέμπτη με βροχές και 30άρια: Η ζέστη κάνει πίσω, ενώ η Ευρώπη «ψήνεται»

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ - Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

Untitled design (7)
ΚΑΛΧΑΣ

Η «βόμβα» Άδωνι που δεν… πέταξε το Μαξίμου, ο Σγουρός, το ΤΕΕ και ο Μήλης, το επικρατείας του Τσίπρα και η Ολυμπία της Πούλου   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 16:37
macron erdogan route – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Διαβουλεύσεις με Τουρκία και Ιταλία για το σύστημα αεράμυνας SAMP/T

trump zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει «ναι» στην κατασκευή Patriot από την Ουκρανία και προαναγγέλλει νέα πλήγματα στο Ιράν

nato-89234
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: «Ακλόνητη δέσμευση» στη συλλογική άμυνα – Νέες προμήθειες 50 δισ. και βοήθεια 140 δισ. στην Ουκρανία μέχρι και το 2027

1 / 3