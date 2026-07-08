Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Βαυαρία: Τουλάχιστον τέσσερα άτομα σοβαρά τραυματισμένα, συνελήφθη ο δράστης

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Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαυαρίας, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία. Γερμανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 άτομα σοβαρά τραυματισμένα από πυροβολισμούς.

🇩🇪 BREAKING: At least 4 people were seriously injured in a shooting at a high school in Bavaria, Germany. A suspect has been arrested. Authorities say there are indications the attack may have been planned. pic.twitter.com/6jp3MrMDTW July 8, 2026

«Αυτή την ώρα, γνωρίζουμε ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Welfen Gymnasium. Ένας ύποπτος συνελήφθη», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Χ η αστυνομία της Βαυαρίας, καλώντας τους πολίτες να «αποφύγουν την περιοχή», χωρίς ωστόσο να δίνει διευκρινίσεις για τη φύση της επίθεσης ή του περιστατικού.

Amokalarm: Mehrere Verletzte am Gymnasium Schongau https://t.co/l7bUARnWrP — F-News.net (@FNewsGERMANY) July 8, 2026

«Ο αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους είναι ακόμα υπό διερεύνηση», πρόσθεσε η αστυνομία. Σε επικοινωνία του Γαλλικού Πρακτορείου, εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο.

#BREAKING | 4 people are seriously wounded in a shooting at Wolfen Gymnasium in Upper Bavaria, southwest of Munich. German police said a suspect has been arrested and numerous forces are operating at the scene. There are indications that this was a planned killing spree. The high… pic.twitter.com/sGhYAklP4u July 8, 2026

Η Γερμανία έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια αρκετές επιθέσεις σε σχολεία και αγορές, που έχουν προκαλέσει σοκ στη χώρα.

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