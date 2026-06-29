Γερμανία: Πέντε νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην Κάτω Σαξονία (Video)

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης Στάντε της Κάτω Σαξονίας, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς.
]Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ένας άνδρας ύποπτος έχει συλληφθεί από τις γερμανικές αρχές, ενώ τα κίνητρα παραμένουν ασαφή.
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