Γερμανία: Πέντε νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην Κάτω Σαξονία (Video)

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης Στάντε της Κάτω Σαξονίας, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς.

German police said that five people were killed after a shooting in the northern town of Stade.



The police said a male suspect has been detained, adding that the motive is still unclear.#Germany #Europe pic.twitter.com/rpVBFXzo8u June 29, 2026

]Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ένας άνδρας ύποπτος έχει συλληφθεί από τις γερμανικές αρχές, ενώ τα κίνητρα παραμένουν ασαφή.

BREAKING:

UPDATE (2)

🇩🇪



New released video shows police units responding to the shooting in Stade, Germany after an active shooter kills five people.



The suspect has been reportedly arrested during the operation. https://t.co/zJyQaloeEm pic.twitter.com/HBK7rEIROC — Defensive Century (@Def_Century) June 29, 2026

🚨 German police report that 5 people were killed in a shooting incident in northern Germany. pic.twitter.com/kfoxsYB5ia — Shield of Truth (@ShieldOfTruth_) June 29, 2026

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