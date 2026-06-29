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29.06.2026 13:07

Μουντιάλ 2026: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε fan zone στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια

29.06.2026 13:07
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Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός από την επίθεση με πυροβολισμούς στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια αργά το βράδυ της Κυριακής (28/6).

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, η επίθεση σημειώθηκε στη fan zone του Μουντιάλ 2026 στην πλατεία Σαν Πέδρο και οι τριγύρω δρόμοι παραμένουν κλειστοί.

Εκείνη την ώρα να δεν υπήρχε σε εξέλιξη κάποιος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, καθώς η μοναδική χθεσινή αναμέτρηση (Καναδάς – Νότια Αφρική) είχε διεξαχθεί νωρίς το μεσημέρι (14:00 ώρα ΗΠΑ).

«Το ένα θύμα διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρό στο σημείο. Το δεύτερο θύμα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο με τραύματα που απειλούν τη ζωή του», ανέφερε η αστυνομία του Σαν Χοσέ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Το περιστατικό αυτό ερευνάται ως ανθρωποκτονία. Αρκετοί γύρω δρόμοι έχουν κλείσει στην περιοχή».

Το συμβάν έλαβε χώρα στην πλατεία Σαν Πέδρο, μία από τις πολλές τοποθεσίες στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο όπου τεράστια πλήθη έχουν συγκεντρωθεί για ζωντανά «watch parties», παρακολουθώντας τους αγώνες του Μουντιάλ 2026 σε γιγαντοοθόνες.

Η περιοχή του κόλπου έχει φιλοξενήσει πέντε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι στιγμής και το επόμενο είναι το νοκ άουτ ματς για τη φάση των «32» μεταξύ της Βοσνίας και της συνδιοργανώτριας ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών.

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