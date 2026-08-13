Κόντρα Άδωνι με τον σκιτσογράφο Στάθη για τις εκπομπές της Μανωλίδου και την Ελληνική Μυθολογία

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Σφοδρή αντιπαράθεση μέσω διαδικτύου είχαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο σκιτσογράφος Στάθης Σταυρόπουλος, με αφορμή τις ραδιοφωνικές εκπομπές της Ευγενίας Μανωλίδου στον ΣΚΑΪ, οι οποίες είναι αφιερωμένες στην Ελληνική Μυθολογία και παρουσιάζονται μαζί με τον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από άρθρο του Στάθη Σταυρόπουλου σε ενημερωτική ιστοσελίδα, υπό τον τίτλο «Καημένε Όμηρε τι σου ‘μελλε να πάθεις». Στο κείμενό του, ο γνωστός σκιτσογράφος άσκησε κριτική στην επιλογή της Ευγενίας Μανωλίδου για την εν λόγω εκπομπή, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει τα προσόντα για να αναλύσει την Ελληνική Μυθολογία. Παράλληλα, επέκρινε τη διοίκηση του σταθμού, υποστηρίζοντας ότι την επέλεξε επειδή «παροικεί την εξουσία».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε τον Σταυρόπουλο «μισογύνη» και «ξερόλα». Ο υπουργός υποστήριξε ότι η κριτική του σκιτσογράφου στην Ευγενία Μανωλίδου οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι είναι σύζυγός του, τονίζοντας ότι η σύζυγός του συμπαρουσιάζει την εκπομπή και για τα θέματα της Μυθολογίας μιλούν διακεκριμένοι καθηγητές.

Η ιστορία έχει ως εξής: η @ManolidouE προσκλήθηκε από τον @ArisPortosalte να διοργανώσουν μαζί και να συμπαρουσιάσουν 5 εκπομπές, κάθε Σάββατο του Αυγούστου 09:00-10:00 στο ραδιόφωνο του @skaigr , αφιερωμένες στην Ελληνική Μυθολογία. Ηδη έχουν μεταδοθεί οι δύο πρώτες εκπομπές με… https://t.co/R0d2FOONWg — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 13, 2026

Η ανταλλαγή πυρών μέσω Χ

«Την εγκυρότητα των πληροφοριών και την επιστημονική τεκμηρίωση την έχουν κορυφαίοι ειδικοί καθηγητές των Πανεπιστημίων μας. Ούτε η Ελληνική Αγωγή ούτε η Ευγενία, ούτε εγώ», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Άδωνις Γεωργιάδης και συμπλήρωσε: «Και όμως ο συμπλεγματικός, μισογύνης και ξερόλας @st_stavropoulos βρήκε την ευκαιρία αντί να πει ένα μπράβο, που μεταδίδονται αυτές οι επιμορφωτικές εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην ώρα με την μεγαλύτερη ακροαματικότητα, βγάζει όλη του την χολή κατά την Ευγενίας απλώς και μόνον διότι είναι η σύζυγός μου».

Η ανάρτηση του υπουργού δεν έμεινε χωρίς ανταπόκριση. Ο Στάθης Σταυρόπουλος επανήλθε μέσω Χ, επιμένοντας στην αρχική του κριτική και απαντώντας στους χαρακτηρισμούς που του απέδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Κύριε (χωρίς εισαγωγικά) Γεωργιάδη, αν η κυρία Μανωλίδου δεν παροικούσε την εξουσία ούτε εκπομπή θα έβλεπε, ούτε θα έσπευδαν καθηγητές να την συνδράμουν. Τις λοιπές αγένειες και woke ανοησίες (…μισογύνης) που μου γράφετε σας τις επιστρέφω, διότι σας χαρακτηρίζουν».

Ο υπουργός Υγείας επανήλθε με νέα ανάρτηση, χαρακτηρίζοντας τον σκιτσογράφο «έναν κλασικό μισογύνη, φαλλοκράτη» και υποστηρίζοντας πως η κοινωνία έχει πλέον προχωρήσει, αφήνοντας πίσω της ανθρώπους με τέτοιες αντιλήψεις.

«Η απάντηση σας αποδεικνύει και τον περί μισογυνισμού ισχυρισμό μου για το πρόσωπό σας. Ούτε ξέρετε ποια είναι η @ManolidouE ούτε τι σπουδές έχει κάνει στη μουσική και σε ποιο Πανεπιστήμιο και τί ορχήστρες έχει διευθύνει πριν κάν με γνωρίσει, ούτε πόσες γλώσσες μιλάει άπταιστα, ούτε τί σπουδές στα κλασικά γράμματα κάνει τώρα και τί βαθμούς παίρνει σε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, ούτε γενικά τι χαρακτήρας και τι ικανότητες έχει. Μόνον και μόνον επειδή είναι σύζυγός μου, σας είναι αρκετό για να την απαξιώσετε. Ένας κλασικός μισογύνης, φαλλοκράτης. Ευτυχώς ο κόσμος έχει προχωρήσει και άφησε ανθρώπους σαν και σας πίσω του», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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