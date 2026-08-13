Ρουσόπουλος – Ζαχαρέα αγκαλιά στην Πάρο – «Κάθε Αύγουστο μαζί, εδώ και χρόνια…»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Διακοπές στην Πάρο κάνουν η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θεόδωρος Ρουσσόπουλος.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου του STAR ανέβασε μία καλοκαιρινή φωτογραφία με τον σύζυγό της στο Instagram όπου αγκαλιασμένοι χαμογελούν στην κάμερα.

«Κάθε Αύγουστο μαζί, εδώ και χρόνια…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μάρα Ζαχαρέα.

«Ο Θόδωρος έχει πολλά χαρίσµατα ως άνθρωπος και επιπροσθέτως είναι εξαιρετικός πατέρας. Όταν έχεις καταλάβει ότι βρήκες τον άνθρωπο που θέλεις να είναι ο βασικός συνοδοιπόρος της ζωής σου, ό,τι και να έρθει στον δρόµο ξέρεις ότι θα ξεπεραστεί», είχε εξομολογηθεί η Μάρα Ζαχαρέα για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το ζευγάρι στις 13 Σεπτεμβρίου 2025 έκλεισε 33 χρόνια μαζί και η Μάρα Ζαχαρέα είχε κάνει μία τρυφερή επετειακή ανάρτηση στο Instagram.

«Είμαστε καλά με τον Θεόδωρο. Και εμένα μου κάνει εντύπωση μερικές φορές, ειδικά όταν βλέπω γύρω μου τι γίνεται. Λέω, εντάξει, καλά τα καταφέραμε», είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό η Μάρα Ζαχαρέα σε άλλη συνέντευξή της.

Διαβάστε επίσης:

Κοκοτσάκης: Διαψεύδει ότι συμμετέχει σε διεργασίες για νέο κόμμα – «Κάποιος που τράκαρε δεν επιθυμεί να ξανατρακάρει»

Βαρθολομαίος για Μητσοτάκη: Μου ζήτησε να παντρέψω τον γιο του τον Σεπτέμβριο του 2027 (Video)

Αυγερινός και Κοκοτσάκης βλέπουν συγγενείς των Τεμπών και πρώην στελέχη της Καρυστιανού – Ο ρόλος του Σιουρδάκη