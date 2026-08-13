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13.08.2026 12:00

Αυγερινός και Κοκοτσάκης βλέπουν συγγενείς των Τεμπών και πρώην στελέχη της Καρυστιανού – Ο ρόλος του Σιουρδάκη

13.08.2026 12:00
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Έντονη δραστηριότητα αναπτύσσουν το τελευταίο διάστημα οι αποχωρήσαντες από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με κύριους πρωταγωνιστές τον Θανάση Αυγερινό και τον Βασίλη Κοκοτσάκη.

Η αποκάλυψη ότι… κάτι ετοιμάζεται (σαν κόμμα… Τέμπη Νο2), που έκανε το topontiki.gr την Τετάρτη, φαίνεται να επιβεβαιώνεται από νέες πληροφορίες. Σύμφωνα με αυτές ο Αυγερινός, ο Κοκοτσάκης και άλλοι συναντούν αυτές τις ημέρες ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μία νέα προσπάθεια. Είδαν για παράδειγμα τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του στο έγκλημα των Τεμπών, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι βολιδοσκοπήσεις γίνονται και προς άλλους συγγενείς θυμάτων, αλλά και πρώην στελέχη του κόμματος Καρυστιανού, που ψάχνονται.

Προκύπτει πάντως το ερώτημα τι ρόλο έχει στη νέα προσπάθεια ο Στράτος Σουρδάκης – συμμετέχει σε κάποιες συζητήσεις –, ο οποίος παραμένει ακόμα στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μάλιστα είχε πρωτοστατήσει στην ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού, ενώ ως Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης είχε συγκεντρώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης.

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ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 14:40
kokotsakis tempi 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοκοτσάκης: Διαψεύδει ότι συμμετέχει σε διεργασίες για νέο κόμμα – «Κάποιος που τράκαρε δεν επιθυμεί να ξανατρακάρει»

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