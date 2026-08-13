Ιός Δυτικού Νείλου: Εντείνεται η ανησυχία, 45 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα – Οι Δήμοι «υψηλού κινδύνου»

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Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά. Συνολικά, από την αρχή της περιόδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 110.
Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και εννέα θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 39 Δήμους της χώρας, σε 14 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερρών και Λακωνίας.
Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες περιοχές/ Περιφερειακές Ενότητες.
Οι Δήμοι όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα:
Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους/ Δημοτικές Κοινότητες, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι:
Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Μεταμόρφωσης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, Ηρωικής Πόλης Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).
Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, τονίζει ο ΕΟΔΥ. Συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.
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