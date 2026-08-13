Ιός Δυτικού Νείλου: Εντείνεται η ανησυχία, 45 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα – Οι Δήμοι «υψηλού κινδύνου»

Takeaways by to pontiki AI Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί συνολικά 110 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου από την αρχή της περιόδου έως τις 12 Αυγούστου.

Από τα περιστατικά αυτά, τα 81 εμφάνισαν σοβαρές επιπλοκές στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ εννέα ασθενείς άνω των 65 ετών κατέληξαν.

Ο ιός κυκλοφορεί σε 39 Δήμους της χώρας, με την Περιφέρεια Αττικής να παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα κατά την τρέχουσα περίοδο.

Ο ΕΟΔΥ έχει χαρακτηρίσει επιπλέον περιοχές ως υψηλού κινδύνου για πιθανή μετάδοση, παρόλο που δεν έχουν επιβεβαιωθεί εκεί κρούσματα μέχρι στιγμής.

Οι αρχές συστήνουν την πιστή τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε ολόκληρη την επικράτεια καθόλη τη διάρκεια της περιόδου.

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Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά. Συνολικά, από την αρχή της περιόδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 110.

Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και εννέα θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 39 Δήμους της χώρας, σε 14 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερρών και Λακωνίας.

Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες περιοχές/ Περιφερειακές Ενότητες.

Οι Δήμοι όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα:

Αχαρνών 3

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 7

Κρωπίας 3

Λαυρεωτικής 2

Μαραθώνος 2

Μαρκοπούλου Μεσογαίας 11

Παιανίας 1

Παλλήνης 5

Ραφήνας – Πικερμίου 2

Σαρωνικού 1

Σπάτων – Αρτέμιδος 13

Αγίας Παρασκευής 7

Αμαρουσίου 1

Βριλησσίων 1

Λυκόβρυσης – Πεύκης 1

Νέας Ιωνίας 1

Παπάγου – Χολαργού 1

Πεντέλης 1

Χαλανδρίου 3

Φυλής 1

Αθηναίων 3

Ηλιούπολης 1

Αλίμου 1

Γλυφάδας 3

Ελληνικού – Αργυρούπολης 1

Πειραιά 1

Παλαμά 1

Σοφάδων 1

Κιλελέρ 2

Λαρισαίων 7

Τεμπών 2

Τρικκαίων 1

Βέροιας 2

Αμπελοκήπων – Μενεμένης 1

Χαλκηδόνος 1

Πέλλας 6

Σκύδρας 2

Νέας Ζίχνης 1

Ευρώτα 1

Υπό διερεύνηση 5

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους/ Δημοτικές Κοινότητες, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι:

Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Μεταμόρφωσης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, Ηρωικής Πόλης Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, τονίζει ο ΕΟΔΥ. Συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

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