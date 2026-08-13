Κινεζικό υβριδικό SUV 537 ίππων, με αυτονομία 1.100 km και ασύλληπτη τιμή

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Με ισχύ που παραπέμπει σε super SUV, δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης για τις καθημερινές διαδρομές και τιμή χαμηλότερη από εκείνη αρκετών οικογενειακών plug-in hybrid, το νέο μοντέλο αλλάζει τα δεδομένα της κατηγορίας.

Η παρουσία των κινεζικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά δεν περιορίζεται πλέον στα προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι νέες προτάσεις τους ανεβαίνουν κατηγορία, αποκτούν ισχυρότερα συστήματα κίνησης και προσφέρουν τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε πολύ ακριβότερα premium μοντέλα.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το OMODA 9 SHS-P, ένα μεγάλο coupe-crossover που συνδυάζει 537 ίππους, τετρακίνηση και μπαταρία σχεδόν αντίστοιχη ενός μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο, όμως, είναι η τιμή του στην ελληνική αγορά, η οποία ξεκινά από τις 48.500 ευρώ.

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