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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2026 11:06

Κινεζικό υβριδικό SUV 537 ίππων, με αυτονομία 1.100 km και ασύλληπτη τιμή

13.08.2026 11:06
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Με ισχύ που παραπέμπει σε super SUV, δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης για τις καθημερινές διαδρομές και τιμή χαμηλότερη από εκείνη αρκετών οικογενειακών plug-in hybrid, το νέο μοντέλο αλλάζει τα δεδομένα της κατηγορίας.

Η παρουσία των κινεζικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά δεν περιορίζεται πλέον στα προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι νέες προτάσεις τους ανεβαίνουν κατηγορία, αποκτούν ισχυρότερα συστήματα κίνησης και προσφέρουν τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε πολύ ακριβότερα premium μοντέλα

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το OMODA 9 SHS-P, ένα μεγάλο coupe-crossover που συνδυάζει 537 ίππους, τετρακίνηση και μπαταρία σχεδόν αντίστοιχη ενός μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο, όμως, είναι η τιμή του στην ελληνική αγορά, η οποία ξεκινά από τις 48.500 ευρώ.

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ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 11:55
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