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13.08.2026 12:02

Κιάτο: 40χρονος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι – Φέρεται να έχασε την ισορροπία του

13.08.2026 12:02
ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

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Ένας 40χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης στο Κιάτο, όταν έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου σε κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, ο άνδρας φέρεται να ακούμπησε στο σημείο όπου ενώνονται τα κάγκελα, στη γωνία του μπαλκονιού, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο κενό.

Μοιραία η πτώση

Η πτώση αποδείχθηκε θανατηφόρα για τον 40χρονο. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Αποκλείεται εγκληματική ενέργεια

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, η Αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Την προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.

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