Μήλος: Συγκροτείται Επιτροπή για την προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο

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Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), όρισε Επιτροπή για την υπόθεση με την προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου.
Σύμφωνα με το Ertnews, η επιτροπή θα προχωρήσει σε έρευνα και αξιολόγηση του περιστατικού, τόσο κατά το αν η πτήση έγινε σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο που διέπει την πολιτική αεροπορία, αλλά και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Κανονισμού σχετικά με την υποβολή, την τροποποίηση και την τήρηση του σχεδίου πτήσης.
Παράλληλα, θα διερευνηθεί η εφαρμογή του άρθρου 12 του π.δ. 19/2009, το οποίο αφορά την προσγείωση ελικοπτέρων σε χώρους που δεν αποτελούν αδειοδοτημένα ελικοδρόμια.
Να σημειωθεί πως η συγκρότηση της Επιτροπής ακολούθησε και την αναφορά που υπέβαλε ο χειριστής του αεροσκάφους για την προσγείωση.
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