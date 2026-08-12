Ελικόπτερο στο Σαρακήνικο: Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η προσγείωση στη Μήλο – Εξετάζεται αν τηρήθηκαν οι κανονισμοί πτήσης

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Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) έδωσε με υπόμνημά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 7/8, στο Σαρακήνικο της Μήλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος υποστήριξε ότι ενήργησε κανονικά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ενώ η Αρχή προχωρά πλέον σε διερεύνηση του περιστατικού.

Όπως ανακοινώθηκε, με απόφαση του διοικητή της ΑΠΑ, Δρ. Χρήστου Τσιτούρα, συγκροτείται Επιτροπή που θα εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση του ελικοπτέρου με στοιχεία νηολογίου SX-HMT στην περιοχή «Σαρακήνικο» της Μήλου.

Αντικείμενο της έρευνας είναι η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, η πλήρης αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών και η αξιολόγηση του κατά πόσο η συγκεκριμένη πτήση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της πολιτικής αεροπορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει εάν τηρήθηκαν οι προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 που αφορούν την υποβολή, την τροποποίηση και την τήρηση του σχεδίου πτήσης. Παράλληλα, θα ελεγχθεί η εφαρμογή του άρθρου 12 του π.δ. 19/2009, το οποίο αφορά την προσγείωση ελικοπτέρου σε σημείο εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή θα παραδώσει το πόρισμά της στον διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, καταθέτοντας παράλληλα και τις προτάσεις της για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

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