search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 22:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2026 19:19

Ελικόπτερο στο Σαρακήνικο: Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η προσγείωση στη Μήλο – Εξετάζεται αν τηρήθηκαν οι κανονισμοί πτήσης

12.08.2026 19:19
sarakiniko1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) έδωσε με υπόμνημά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 7/8, στο Σαρακήνικο της Μήλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος υποστήριξε ότι ενήργησε κανονικά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ενώ η Αρχή προχωρά πλέον σε διερεύνηση του περιστατικού.

Όπως ανακοινώθηκε, με απόφαση του διοικητή της ΑΠΑ, Δρ. Χρήστου Τσιτούρα, συγκροτείται Επιτροπή που θα εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση του ελικοπτέρου με στοιχεία νηολογίου SX-HMT στην περιοχή «Σαρακήνικο» της Μήλου.

Αντικείμενο της έρευνας είναι η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, η πλήρης αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών και η αξιολόγηση του κατά πόσο η συγκεκριμένη πτήση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της πολιτικής αεροπορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει εάν τηρήθηκαν οι προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 που αφορούν την υποβολή, την τροποποίηση και την τήρηση του σχεδίου πτήσης. Παράλληλα, θα ελεγχθεί η εφαρμογή του άρθρου 12 του π.δ. 19/2009, το οποίο αφορά την προσγείωση ελικοπτέρου σε σημείο εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή θα παραδώσει το πόρισμά της στον διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, καταθέτοντας παράλληλα και τις προτάσεις της για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Διαβάστε επίσης:

Πώς δημιουργήθηκε το παράξενο «σύννεφο» που έγινε ορατό από την Αττική μέχρι την Κρήτη – Τα περί… UFO, οι πύραυλοι και το «Twilight Effect» (videos)

Τραγωδία στην Κίμωλο: Το μοιραίο μπάνιο του 17χρονου και τα κρίσιμα ερωτήματα – Θερμοσίφωνας και ρελέ στο μικροσκόπιο των Αρχών

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fokia
ΕΛΛΑΔΑ

Έκπληξη για τους λουόμενους στην Κινέτα: Φώκια εμφανίστηκε στα ρηχά και κολύμπησε δίπλα τους (Video)

mitsotakis_0708_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Σίσκο: Ακόμα ένα «δελφίνι» της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών!

kimolos-9234
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Ο 17χρονος «τελείωσε» με το που έπιασε το «τηλέφωνο», εκτός κτιρίου ήταν το μπάνιο – Ο δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας

ipovrixio-kalodio_0610_1920-1080_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ

USS Abraham Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Απελπισία στο USS Lincoln: Μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να πηδήξουν στη θάλασσα – «Ελπίζω να μην ξυπνήσω αύριο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rasouli-kalogeropoulos-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

karystianou_gratsia_avgerinos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα Τεμπών Νο. 2 χωρίς Καρυστιανού; - Τι ψάχνουν οι αποχωρήσαντες από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία

airport-athina-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις: «Εφιάλτης» στα αεροδρόμια με το νέο σύστημα της ΕΕ – Έως 2 ώρες αναμονή, χάος και στο «Ελ. Βενιζέλος»

agios_dimitrios_astynomikos
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για τον νεκρό αστυνομικό - Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και ο πιθανός καβγάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 22:05
fokia
ΕΛΛΑΔΑ

Έκπληξη για τους λουόμενους στην Κινέτα: Φώκια εμφανίστηκε στα ρηχά και κολύμπησε δίπλα τους (Video)

mitsotakis_0708_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Σίσκο: Ακόμα ένα «δελφίνι» της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών!

kimolos-9234
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Ο 17χρονος «τελείωσε» με το που έπιασε το «τηλέφωνο», εκτός κτιρίου ήταν το μπάνιο – Ο δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας

1 / 3