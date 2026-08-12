Κιμ Καρντάσιαν για την ψωρίαση: «Όταν τα σημάδια άρχισαν να μεγαλώνουν και να ανεβαίνουν προς το πρόσωπό μου, άρχισα να νιώθω ανασφάλεια»

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Τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει με την ψωρίαση και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε την αυτοπεποίθησή της μοιράστηκε η Κιμ Καρντάσιαν. Η 45χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα εξήγησε ότι για ένα διάστημα κατάφερε να αποδεχτεί την αυτοάνοση δερματική πάθηση, όμως η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη όταν τα σημάδια άρχισαν να επεκτείνονται προς το πρόσωπό της.

Πριν καταλήξει σε μια λύση που, όπως λέει, τη βοήθησε να διαχειριστεί καλύτερα την ψωρίαση, η κατάσταση είχε αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον εαυτό της. «Η αυτοπεποίθησή μου και το πώς ένιωθα για το δέρμα μου άλλαζε ανάλογα με το πόσο άσχημα γινόταν», δήλωσε σε συνέντευξή της στο People.

Η Καρντάσιαν αναφέρθηκε και στις ψυχολογικές μεταπτώσεις που βίωνε, ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων. «Μερικές φορές ένιωθα πραγματικά δυνατή, σαν να έλεγα: “Θα ζήσω με αυτό και όλα θα πάνε καλά”. Μετά, όταν τα σημάδια άρχισαν να μεγαλώνουν όλο και περισσότερο και να ανεβαίνουν προς το πρόσωπό μου, τότε άρχισα να νιώθω πραγματικά ανασφάλεια».

Στο παρελθόν, η αντιμετώπιση της ψωρίασης αποτελούσε για εκείνη μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Για να περιορίσει τα συμπτώματα, άλειφε τις περιοχές που είχε σημάδια με ειδική αλοιφή και στη συνέχεια τις κάλυπτε με πλαστική μεμβράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε η θεραπεία να παραμένει στο δέρμα και να δρα καλύτερα.

Kim Kardashian Says Saran Wrap Psoriasis Treatment Made Her Feel Like She Was Wearing a Diaper (Exclusive) https://t.co/octOjws3qe — People (@people) August 12, 2026

«Κατά τη διάρκεια της ημέρας έπρεπε να βάζω μια αλοιφή και μετά να τυλίγω το σημείο με μεμβράνη το βράδυ. Οπότε συνήθιζα να έχω μεμβράνη δίπλα στο κρεβάτι μου», σημείωσε.

Η πρακτική αυτή, αν και είχε αποτέλεσμα σε έναν βαθμό, ήταν κάθε άλλο παρά άνετη για την ίδια. Όπως περιέγραψε, ακόμη και όταν κοιμόταν, κάθε αλλαγή θέσης συνοδευόταν από τον ήχο της πλαστικής μεμβράνης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ούτε οι ειδικές ενέσεις που κάνει κατά διαστήματα κατάφεραν να διατηρήσουν την ψωρίαση υπό έλεγχο για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Μόλις τις σταματήσεις, επιστρέφει αμέσως», σχολίασε.

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