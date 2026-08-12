Εντυπωσιακές εικόνες από την έκλειψη Ηλίου

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Η έκλειψη Ηλίου ήταν ορατή το απόγευμα της Τετάρτης, 12/8, από την Ισλανδία και μεγάλο μέρος της Ισπανίας, με κατοίκους και τουρίστες να στρέφουν το βλέμμα τους στον ουρανό για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο.

Στην Ισλανδία η έκλειψη ήταν ορατή στο 100% στις 20:45 ώρα Ελλάδας, ενώ στην Ισπανία το φαινόμενο κορυφώθηκε στις 21:30 ώρα Ελλάδας, δηλαδή στις 20:30 τοπική ώρα, όταν ο Ήλιος βρισκόταν κοντά στη δύση του.

Η ολική έκλειψη ηλίου, η οποία άρχισε στο βόρειο άκρο της Ρωσίας, βύθισε τη δυτική πλευρά της Ισλανδίας στο σκοτάδι παρά τον εξαιρετικά συννεφιασμένο ουρανό, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο γκρίζος ουρανός και κατά τόπους βροχερός δεν εμπόδισε χιλιάδες παρατηρητές να βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι όταν ο Ήλιος εξαφανίστηκε πίσω από τη Σελήνη, φαινόμενο που δεν μπόρεσαν να θαυμάσουν πλήρως εξαιτίας των πυκνών σύννεφων.

Στην Ισπανία, εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους πάμπολλοι ξένοι τουρίστες, όλοι φορώντας προστατευτικά γυαλιά, συγκεντρώθηκαν σε ένα χωράφι του Λοντόσο, μικρή κοινότητα κοντά στο Μπούργος, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται εκεί. Για να ζήσουν την πολυαναμενόμενη στιγμή, περιμέναν όλο το απόγευμα μέσα στην αποπνικτική ζέστη, κάτω από την λίγη σκιά που πρόσφερε η ομπρέλα τους, ενώ άλλοι είχαν εγκαταστήσει τα τηλεσκόπιά τους.

Στη χώρα μας το φαινόμενο ήταν ορατό μόνο ως μερική έκλειψη και σε περιορισμένες περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας. Στην Κέρκυρα η κάλυψη του ηλιακού δίσκου έφτασε το 2,34%, ενώ στην Ηγουμενίτσα περιορίστηκε στο 1,29%. Ορατότητα υπήρχε επίσης από την Κόνιτσα, την Καστοριά και τη Φλώρινα.

Η παρατήρηση από την Ελλάδα, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η έκλειψη έλαβε χώρα σχεδόν ταυτόχρονα με τη δύση του Ήλιου, περίπου στις 20:30. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό κάλυψης του ηλιακού δίσκου ήταν πολύ μικρό και το φαινόμενο γινόταν δύσκολα αντιληπτό.

Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν την έκλειψη σε πραγματικό χρόνο, ζωντανή κάλυψη μέσω βίντεο πραγματοποιούν η NASA και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA), ενώ live μεταδόσεις πραγματοποιούν επίσης μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία και Μέσα Ενημέρωσης.

Δείτε ζωντανή εικόνα:

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