Έκπληξη για τους λουόμενους στην Κινέτα: Φώκια εμφανίστηκε στα ρηχά και κολύμπησε δίπλα τους (Video)

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Αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο θέαμα ήρθαν λουόμενοι στην Κινέτα, όταν μια φώκια εμφανίστηκε σε παραλία της περιοχής και άρχισε να κολυμπά στα ρηχά, ανάμεσα στους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί για το μπάνιο τους.

Το θαλάσσιο θηλαστικό έφτασε πολύ κοντά στην ακτή, με την παρουσία του να προκαλεί έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Η ασυνήθιστη εμφάνιση της φώκιας στην παραλία κατεγράφη σε βίντεο από λουόμενους, οι οποίοι στη συνέχεια μοιράστηκαν τις σχετικές εικόνες στα social media.

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