Πάρος: Χωρίς ισχύ η άδεια του ναυαγοσώστη στο beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Τι κατέγραψαν οι κάμερες (Video)

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Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για τον θάνατο του 4χρονου αγοριού σε πισίνα beach bar στην Πάρο, καθώς η άδεια ναυαγοσώστη που διέθετε ο 69χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να μην είχε ισχύ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο 69χρονος είχε υποστηρίξει ότι διέθετε άδεια ναυαγοσώστη, ωστόσο από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι αυτή δεν ήταν σε ισχύ. Παράλληλα, ο ίδιος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι την ώρα του περιστατικού βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο και όχι δίπλα στην πισίνα.

Στο μεταξύ, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται το καθεστώς αδειοδότησης της εγκατάστασης, αλλά και οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί στην πισίνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν προσκομιστεί έγγραφα του 2023 που αφορούν αλλαγές στις άδειες και τους ελέγχους της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Παράλληλα, φαίνεται πως έχουν γίνει παρεμβάσεις στη δομή της πισίνας. Μεταξύ αυτών είναι η τοποθέτηση μιας μικρής γέφυρας, η οποία περιορίζει την ορατότητα από τη μία πλευρά της πισίνας προς την άλλη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία στον χώρο από τον ΕΟΤ και την πολεοδομία.

Τι αποκαλύπτουν τα βίντεο για τις κρίσιμες στιγμές

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα έχει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται πλέον στη διάθεση των Αρχών. Οι καταγραφές φέρονται να έχουν αποτυπώσει όχι μόνο όσα ακολούθησαν, αλλά και την πτώση του 4χρονου στην πισίνα.

Μέσα από τα βίντεο εξετάζονται οι κινήσεις του παιδιού και των ανθρώπων που βρίσκονταν στον χώρο, ενώ προκύπτουν στοιχεία και για το σημείο όπου βρίσκονταν οι γονείς τη στιγμή του περιστατικού, καθώς και για τις προσπάθειες που έγιναν προκειμένου να διασωθεί το παιδί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τις καταγραφές δεν φαίνεται να υπάρχει ναυαγοσώστης στο σημείο όταν συνέβη η τραγωδία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει απόφασης του Αρείου Πάγου, ακόμη και όταν η επίβλεψη από τους γονείς δεν είναι επαρκής, σε αντίστοιχες περιπτώσεις η ευθύνη μεταφέρεται στους υπευθύνους της πισίνας.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 8/8, όταν η οικογένεια είχε επισκεφθεί το beach bar στην Πάρο μαζί με τα δύο μικρά παιδιά της.

Το 4χρονο αγόρι έπεσε στην πισίνα και ένας μπάρμαν της επιχείρησης βούτηξε για να το βγάλει από το νερό. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, το παιδί κατέληξε.

Οι καταγραφές από τις κάμερες, μαζί με τις καταθέσεις και τα έγγραφα που συγκεντρώνουν οι Αρχές, αναμένεται να αξιοποιηθούν για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και εάν είχαν τηρηθεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

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